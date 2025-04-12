Чи є в українській мові слово «свободний». Мовознавиця проаналізувала текст пісні Олі Полякової

Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…»

Прикметники «свободний» і «свобідний» не є росіянізмами, і їх можна вживати так само, як і «вільний». Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання». Зокрема, співачка Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно, прощай!».

Як пояснила мовознавиця «свободний» і «свобідний» зафіксовані у словнику Грінченка, де росіянізмів немає.

Тобто слово «свободний» – це справді українське слово, яке витіснилося словом «вільний» і, на жаль, перестало належати до літературної норми. Але чи можна його вважати помилковим? Ні, бо це не росіянізм. Воно є також у пісні гурту «Гайдамаки»: «Немає хліба – співай! Немає хати – ходи, гуляй! Голий, голодний, але свободний! Душа по смерті попаде в рай». Може вживатися зі стилістичною метою.

Філологиня Ольга Васильєва також нагадала, що білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана.

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».