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Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду
Олексій Філюк розвінчує у своїх соцмережах різні церковні забобони
фото з відкритих джерел

Філюк нагадує: Жінка не повинна провокувати до гріха

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями та спростуванням церковних забобонів, вважає, що рішення щодо планування сім’ї має ухвалювати подружжя, а не священнослужителі чи церковні канони. Про це він зазначив в інтерв'ю «Главкому».

«Офіційно церква контрацепцію засуджує. Але домашня церква починається із чоловіка і дружини. Якщо домашня церква, тобто домовленості між ними, вирішує не мати більше певної кількості дітей, то ані церква, ані служитель не в праві засуджувати рішення сім’ї», – зауважив Олексій Філюк.

Священник зазначив, що згода на використання контрацепції повинна бути двосторонньою, тобто ухвалена обома членами подружжя.

«Важливо додати, що згода на контрацепцію в рамках домашньої церкви має бути двосторонньою. Тоді це повне право подружжя. І людське, і конституційне, і християнське. Ми ж не у середньовіччі живемо», – додав священник.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.  

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

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Теги: церква православна церква Українська православна церква священник українці жінка секс чоловік

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