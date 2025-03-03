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У німецькому Мангеймі автівка в'їхала в натовп: ймовірно, є загиблі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У німецькому Мангеймі автівка в'їхала в натовп: ймовірно, є загиблі
фото: Dieter Leder/dpa

Інформація про можливого злочинця або передумов інциденту залишаються невідомими

У центрі Мангейма, Німеччина, проходить масштабна поліцейська операція після того, як автомобіль в'їхав у натовп людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецькі медіа.

За повідомленням кореспондента dpa, на місці події видно уламки, принаймні одна людина лежить, накрита брезентом. За словами очевидців, автомобіль в'їхав у натовп людей.

За даними поліції, інцидент стався на центральній площі Парадеплац. Інформації про можливого злочинця або передумови інциденту поки що немає. 

Нагадаємо, 3 лютого у Мюнхені, Німеччина, автомобіль врізався в натовп. Внаслідок чого постраждали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що інцидент стався в центрі міста, неподалік від центрального залізничного вокзалу, на перетині вулиць Дахауер і Зайдле. За даними німецьких ЗМІ, автомобіль в’їхав у групу учасників страйку.

Також у грудні у німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовпна різдвяному ярмарку. Про це повідомляє Bild. За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.

До слова, у місті Філлах в Австрії чоловік з ножем кидався на людей, вигукуючи «Аллах Акбар». Про це повідомляє OTS. Зловмисник смертельно поранив 14-річного підлітка та завдав поранень ще чотирьом людям, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Попередньо встановлено, що нападником є 23-річний уродженець Сирії. Зупинити його вдалося завдяки кур'єру, який збив чоловіка на авто. Під час затримання зловмисник посміхався і піднімав вказівний палець.

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Теги: чоловік автомобіль Німеччина

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