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Воїн вважався безвісти зниклим майже три роки. Згадаймо Романа Ільчишина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Воїн вважався безвісти зниклим майже три роки. Згадаймо Романа Ільчишина
Ще у 2015 році Роман Ільчишин брав участь в антитерористичній операції, зазнав важкого поранення та переніс складну операцію
колаж: glavcom.ua

З 26 березня 2022 року воїн вважався безвісти зниклим, однак рішенням суду було офіційно встановлено його загибель

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Ільчишина.

Життя Романа Ільчишина героїчно обірвалося 26 березня 2022 року під час запеклих боїв у місті Попасна Луганської області. Весь цей час він вважався безвісти зниклим, однак рішенням суду офіційно встановлено його загибель. Про це повідомляє Івано-Франківська селищна рада.   

Роман Ільчишин народився 7 лютого 1971 року. Він закінчив місцеву школу, вступив до Художнього училища імені Й. Станька, де здобув фах столяра по виробництву художніх матеріалів.

Ще у 2015 році Роман брав участь в антитерористичній операції (АТО), отримав важке поранення та переніс складну операцію. Попри інвалідність, отриману внаслідок бойових дій, він знову став на захист рідної землі, бо не міг залишатися осторонь.

Роман був активним учасником громадського життя: входив до складу громадської організації «Спілка ветеранів АТО «Янів», громадської організації «Товариство активного відпочинку «Янів» та ГО «Сила громадського контролю» був членом ГО «Яворівська іграшка» та учасником Янівського театру.

«Чоловік був майстром на всі руки, людиною з великою душею, яка завжди приходила на допомогу. Його втрата – непоправна для всієї громади», – зазначили в Івано-Франківській селищній раді.

Життя Романа Ільчишина героїчно обірвалося 26 березня 2022 року під час запеклих боїв у місті Попасна Луганської області. Весь цей час він вважався безвісти зниклим, однак рішенням суду офіційно встановлено його загибель.

Попри інвалідність, отриману внаслідок бойових дій під час АТО, Роман Ільчишин став на захист рідної землі на початку повномасштабної війни
Попри інвалідність, отриману внаслідок бойових дій під час АТО, Роман Ільчишин став на захист рідної землі на початку повномасштабної війни
фото: Івано-Франківська селищна рада/Facebook

«На жаль, тіло Романа Ільчишина не вдалося поховати з військовими почестями. Але наш святий обов’язок – зберегти пам’ять про нього, передавати наступним поколінням правду про його подвиг та згадувати його у молитвах», – зазначили в Івано-Франківській селищній раді.

«Тато був активним громадським діячем і військовим, чудовою людиною з великим серцем і щирою душею. Він був люблячим батьком, відданим сином, вірним другом і коханим чоловіком. Його життя було прикладом для наслідування, адже він міг віддати останнє тим, хто цього потребував. Альтруїст, який щиро любив життя і людей. Він був глибокою особистістю, водночас завжди випромінював щирість і тепло. Його дитяча, безпосередня усмішка і переконання, що все буде добре, огортали спокоєм та надією. Він би хотів, щоб ми зберегли це відчуття у своїх серцях», – з болем та гордістю згадує донька Романа у своїх спогадах.

«Роман Ільчишин був прекрасною, життєрадісною та щирою людиною, справжнім патріотом своєї країни», – зазначили в Івано-Франківській селищній раді.

У Героя залишилися мама Стефанія, дочка Романа, брат Ігор з родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці поранення хвилина мовчання пам'ять

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