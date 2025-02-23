Президент: Мене підтримують 65% українців, а не 4%

Зеленський: 4% і реальні 65% сьогоднішні цифри довіри – це серйозна різниця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримують 65% українців, а не 4%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

««4% українців, які мене підтримують» – це сигнал, які розповсюджують руські. Тому я й кажу про прямий діалог зі мною і Трампом. 4% і реальні 65% сьогоднішні цифри довіри – це серйозна різниця. І я вважаю, що це не помилка, а дезінформація, яка має вплив», – сказав Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не ображається на американського лідера Дональда Трампа за слова про «диктатора без виборів». Зеленський зауважив, що ображався б на слово «диктатор» той, хто є диктатором.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».