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Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи
Зі слів потерпілої, невідомий чоловік вдарив її по голові та заволодів сумкою з особистими речами та срібними прикрасами
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник здійснив напад на 22-річну дівчину біля її гуртожитку й заволодів особистими речами

У Києві поліцейські завершили розслідування щодо зухвалого пограбування студентки, затриманому нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Як повідомляється, напад на дівчину було скоєно у січні. Зі слів потерпілої, невідомий чоловік вдарив її по голові та заволодів сумкою з особистими речами та срібними прикрасами.

Правоохоронці спільно з працівниками відділу кримінального аналізу встановили особу нападника. Ним виявився 46-річний житель Київської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Під час обшуку в нього вилучили речі потерпілої.

Під час обшуку підозрюваного поліція вилучила особисті речі потерпілої
Під час обшуку підозрюваного поліція вилучила особисті речі потерпілої
фото: Національна поліція України/Facebook

Тоді слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України й за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено, а справу передано до суду. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Під час слідства, за рішенням суду підозрюваний знаходився під вартою. 

Раніше повідомлялося про схожий випадок – у Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування 18-річної студентки. Як повідомила поліція, фігурант справи на вулиці у Соломʼянському районі підбіг до потерпілої, вихопив з її рук смартфон та втік. Поліцейські оперативно встановили порушника та затримали його, а телефон заявниці вилучили як речовий доказ. Як зазначають правоохоронці, за вчинене 44-річний мешканець Київщини наступні десять років може провести за ґратами.

Нагадаємо, що  президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

Теги: пограбування розслідування поліція чоловік Київ студенти

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