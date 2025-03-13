Став на захист України з перших днів війни. Згадаймо Сергія Висоцького
Висоцький виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині у лавах 63-ї окремої механізованої бригади
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Висоцького.
Життя захисника України Сергія Висоцького, який виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині, обірвалося 6 березня 2025 року. Про це повідомляє Львівська міська рада.
Сергій Висоцький народився 10 липня 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї № 52 Львівської міської ради. Закінчив колишній Львівський технікум промислової автоматики. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а у 1997 році підписав контракт із Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.
Працював головним електриком у штабі Громадської організації «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». Жив своєю справою, вирізнявся винятковою надійністю та відповідальністю.
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії чоловік добровольцем став на захист Батьківщини від окупантів.
Висоцький виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині у лавах 63-ї окремої механізованої бригади 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.
За особисту мужність та сумлінну службу був нагороджений низкою почесних нагрудних знаків головнокомандувача Збройних сил України.
Чин похорону воїна відбувся 11 березня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.
У Сергія Висоцького залишилися батьки, дружина, троє дітей, брат та онук.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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