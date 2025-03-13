Став на захист України з перших днів війни. Згадаймо Сергія Висоцького

За особисту мужність та сумлінну службу був нагороджений низкою почесних нагрудних знаків головнокомандувача Збройних сил України.

Висоцький виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині у лавах 63-ї окремої механізованої бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Висоцького.

Життя захисника України Сергія Висоцького, який виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині, обірвалося 6 березня 2025 року. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Сергій Висоцький народився 10 липня 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї № 52 Львівської міської ради. Закінчив колишній Львівський технікум промислової автоматики. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а у 1997 році підписав контракт із Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.

Працював головним електриком у штабі Громадської організації «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». Жив своєю справою, вирізнявся винятковою надійністю та відповідальністю.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії чоловік добровольцем став на захист Батьківщини від окупантів.

Висоцький виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині у лавах 63-ї окремої механізованої бригади 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

За особисту мужність та сумлінну службу був нагороджений низкою почесних нагрудних знаків головнокомандувача Збройних сил України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії Сергій Висоцький добровольцем став на захист Батьківщини від російських окупантів фото: Львівська міська рада

Чин похорону воїна відбувся 11 березня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

У Сергія Висоцького залишилися батьки, дружина, троє дітей, брат та онук.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.