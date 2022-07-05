Чи можна виїхати в Європу за внутрішнім паспортом? Прикордонники дали роз’яснення

Державна прикордонна служба: ми нагадуємо нашим громадянам про необхідність оформлювати закордонні паспорти

На початку війни українці, у яких з певних причин не було при собі закордонного паспорта, мали змогу виїхати за кордон по внутрішньому. Але вже у квітні з’явилася інформація, що треба мати при собі біометричний закордонний паспорт. Однак як повідомив речник прикордонної служби України Андрій Демченко у інтерв’ю «Главкому», зараз також можна перетнути кордон за внутрішнім.

«Ми наголошували на тому, що за законодавством і зважаючи на нашу відповідальність перед європейськими країнами внутрішній паспорт не входить до тих документів, за якими можна перетнути кордон з ЄС. Однак виникали ситуації, коли люди не встигали оформлювати вчасно документи. І тоді, як і в перші дні та тижні, була досягнута домовленість з нашими європейськими партнерами, аби продовжити можливість громадянам України залишати її межі також за внутрішніми паспортами», – прокоментував Демченко.

Але нагадує громадянам про важливість за можливості оформлювати закордонні паспорти.

«Поясню чому: вже перебуваючи в країнах Європи, вони можуть стикнутися з особливостями законодавств тих країн, де перебувають. Їм просто необхідно буде мати при собі закордонний паспорт, а не тільки внутрішній», – наголосив речник.

Як повідомлялося, приблизно із 10 травня прикордонники фіксують тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї. Інколи перевага на в’їзд за день може сягати і 10 тисяч осіб.

Також після початку повномасштабної війни Росії проти України прикордонники фіксують зменшення кількості росіян, які хочуть перетнути кордон з Україною. А після запровадження візового режиму росіяни не поспішають оформлювати документи.

Нещодавно стало відомо, скільки «ухилянтів» попалося на кордоні від початку війни. Затримали понад 3 200 чоловіків під час спроби втекти з України.