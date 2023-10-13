«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови

Кім: «Якщо я буду розмовляти російською, я менше патріотом від цього не стану»

Очільник Миколаївщини впевнений, що мова агресора не впливає на рівень любові до своєї Батьківщини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання – важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Кім став на захист російської мови, наголосивши на тому, що це не впливає на рівень любові до своєї Батьківщини. «Ми всі переходимо на українську мову. Не бачу нічого поганого у російській насправді. Якщо я буду розмовляти російською, я менше патріотом від цього не стану», – зауважив очільник Миколаївщини.

Кім розповів, що у нього була найкраща вчителька з української – класна керівниця. Усе, що чиновник знає про Україну та українську мову – від неї. «Це було наприкінці 90-х, тоді не було мейнстріму про українську мову. Ми знали всіх – і Стуса, і Косач-Квітку, і УПА. Це не впливає на те, яка людина», – впевнений голова Миколаївської ОВА.

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«Перехід на українську мову має бути природнім, що всі зараз і роблять, тому що не хочуть переходити на мову окупанти. Але, коли ти тій же людині кажеш: «Розмовляй українською, я тебе змушую, ти повинен», то це відштовхує. Я розумію, що це важливе питання й з ним треба працювати», – додав Кім.

Щодо просування російської музику у соцмережах, то політик вважає – не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми – виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.

Віталій Кім очолює Миколаївщину з 2020 року. Раніше був підприємцем. 2019 року він очолив у Миколаєві передвиборчий штаб партії «Слуга народу». В інтерв'ю чиновник часто наголошував, що якби не президент Володимир Зеленський, то не пішов би у політику. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набув неабиякої популярності в соціальних мережах через свою харизму, оптимізм та впевненість. Українці неабияк полюбили його звернення, які починалися зі слів «Доброго вечора, ми з України».

До слова, раніше Слава Камінська нарвалася на хейт, захищаючи російську мову.