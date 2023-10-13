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«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
Кім: «Якщо я буду розмовляти російською, я менше патріотом від цього не стану»
фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

Очільник Миколаївщини впевнений, що мова агресора не впливає на рівень любові до своєї Батьківщини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання – важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома»

Кім став на захист російської мови, наголосивши на тому, що це не впливає на рівень любові до своєї Батьківщини. «Ми всі переходимо на українську мову. Не бачу нічого поганого у російській насправді. Якщо я буду розмовляти російською, я менше патріотом від цього не стану», – зауважив очільник Миколаївщини.

Кім розповів, що у нього була найкраща вчителька з української – класна керівниця. Усе, що чиновник знає про Україну та українську мову – від неї. «Це було наприкінці 90-х, тоді не було мейнстріму про українську мову. Ми знали всіх – і Стуса, і Косач-Квітку, і УПА. Це не впливає на те, яка людина», – впевнений голова Миколаївської ОВА.

«Перехід на українську мову має бути природнім, що всі зараз і роблять, тому що не хочуть переходити на мову окупанти. Але, коли ти тій же людині кажеш: «Розмовляй українською, я тебе змушую, ти повинен», то це відштовхує. Я розумію, що це важливе питання й з ним треба працювати», – додав Кім.

Щодо просування російської музику у соцмережах, то політик вважає – не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми – виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.

Віталій Кім очолює Миколаївщину з 2020 року. Раніше був підприємцем. 2019 року він очолив у Миколаєві передвиборчий штаб партії «Слуга народу». В інтерв'ю чиновник часто наголошував, що якби не президент Володимир Зеленський, то не пішов би у політику. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набув неабиякої популярності в соціальних мережах через свою харизму, оптимізм та впевненість. Українці неабияк полюбили його звернення, які починалися зі слів «Доброго вечора, ми з України».

До слова, раніше Слава Камінська нарвалася на хейт, захищаючи російську мову.

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Теги: українська мова мова Віталій Кім

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