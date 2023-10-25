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Портрет Шевченка з 7004 яблук: на Одещині школярі встановили рекорд (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Портрет Шевченка з 7004 яблук: на Одещині школярі встановили рекорд (відео)
фото: скріншот відео Главком

Неймовірну роботу дітей офіційно зафіксовано, як рекорд України

Учні Новопетрівського ліцею Великомихайлівської громади Роздільнянського району створили з яблук рекордний портрет Т.Г. Шевченка. Його зафіксовано, як рекорд України, про що повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Повідомляється, що для створення картини дітям знадобилося 7004 яблука. Крім того, школярі склали з яблук символічні слова: «Борітеся – поборете!»

Площа портрету складає 24,442 кв м. Для цього діти зібрали зі своїх садиб чотири сорти яблук – «Гала», «Чемпіон», «Фуджі» та «Голден».

«Національний Реєстр Рекордів висловлює подяку неймовірній команді рекордсменів – вчителям, працівникам ліцею, учням, батькам. Навіть не знаю, як вам тепер наважитися розбирати це унікальне яблучне панно. Директорка ліцею Катерина Лаптієнко - ініціаторка вже кількох рекордів. І навіть важко сказати, який з них вражає більше!», – зазначила Лана Вєтрова.

Нагадаємо, 8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео). Маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати Збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

Також «Главком» писав, що учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд. Педагоги з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України розміром 25 на 18 метрів та вагою 28 кг.

Теги: рекорд школярі Тарас Шевченко

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