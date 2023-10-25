Портрет Шевченка з 7004 яблук: на Одещині школярі встановили рекорд (відео)

Неймовірну роботу дітей офіційно зафіксовано, як рекорд України

Учні Новопетрівського ліцею Великомихайлівської громади Роздільнянського району створили з яблук рекордний портрет Т.Г. Шевченка. Його зафіксовано, як рекорд України, про що повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Повідомляється, що для створення картини дітям знадобилося 7004 яблука. Крім того, школярі склали з яблук символічні слова: «Борітеся – поборете!»

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Площа портрету складає 24,442 кв м. Для цього діти зібрали зі своїх садиб чотири сорти яблук – «Гала», «Чемпіон», «Фуджі» та «Голден».

«Національний Реєстр Рекордів висловлює подяку неймовірній команді рекордсменів – вчителям, працівникам ліцею, учням, батькам. Навіть не знаю, як вам тепер наважитися розбирати це унікальне яблучне панно. Директорка ліцею Катерина Лаптієнко - ініціаторка вже кількох рекордів. І навіть важко сказати, який з них вражає більше!», – зазначила Лана Вєтрова.

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