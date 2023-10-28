Шановні російськомовні, я вас не розумію!

«Національною мовою не говорять лише окупанти, раби і дурні»

Друзі, викинути принципових російськомовних на маргінеси українського суспільства насправді легко, але потрібна наша послідовність день у день: казати кожному з них «Я вас не розумію, розмовляйте українською». І в них буде вибір або асимілюватися, або виїхати. До речі, всі вони чудово асимілюються і вчать чужі мови в інших країнах, і тільки українську «впадло», бо «і так поймут». Ні, вже не зрозуміють.

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Не так давно мені один ватник у Києві сказав: «Тогда let's speak English», на що я йому відповіла: «Згідно з Конституцією всі в Україні зобов'язані знати й розуміти тільки одну мову – державну. Решту мов я маю право і не знати, і не розуміти. Тому на англійську, звісно, не перейду. А мовами нацменшин представники цих нацменшин можуть вільно спілкуватися між собою, що не суперечить статті 10 Конституції про захист мов нацменшин. Ваше право – говорити російською, моє право – не розуміти її».

Наприклад, в Україні живе багато молдован, їхня спільнота на третьому місці після росіян та білорусів. Коли молдованин звернеться до мене румунською мовою, а я не розумітиму її, чи порушу я цим статтю 10 Конституції про захист мов нацменшин? Звісно, ні. Так і з російськомовними.

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Одні після такої відповіді ніяковіють, але переходять на українську, а тим, хто пирхає, наводжу на прощання слова Віктора Ющенка:

«Національною мовою не говорять лише окупанти, раби і дурні».

До речі, Арестович виклав два дописи проти українізації саме в День української писемності та мови. Збіг? Ні.