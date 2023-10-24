Військовий приїхав до школярки, яка відправила йому лист з малюнком: зворушливі фото

Захисник знайшов дівчинку, яка написала йому лист на передову

Захисник завітав на урок до п'ятикласниці з Тернопільщини

На Тернопільщині на урок української мови в 5-й клас кременецької школи завітав військовослужбовець Богдан. Він зустрівся з ученицею Ганною Білосевич. Вона є авторкою малюнка, який боєць зберігає з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у дописі Людмили Дубової на сторінці навчального закладу в соцмережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На третій день війни дівчинка (тодішня учениця 4-го класу) відправила листа захиснику. Малюнок потрапив до військовослужбовця ЗСУ Богдана. Він поставив собі за мету віднайти цю дівчинку. Малюнок став для бійця оберегом.

Військовослужбовець ЗСУ з авторкою малюнка Ганною Білосевич фото з відкритих джерел

«Боєць сказав: «Я зрозумів, заради кого воюю і кого захищаю. Малюнок є стимулом повернутися живим». Богдан приїхав з передової й прийшов до дівчинки Ганнусі, щоб зустрітися й обійняти її. Дякуємо всім захисникам, низький їм уклін», – написала авторка допису.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дівчинку розчулила зустріч з військовим фото з відкритих джерел

Раніше мережу облетіло чутливе відео військового із сином. Через початок повномасштабного вторгнення захисник Ігор Криворучко не зміг бути присутнім при народженні дитини.

Нагадаємо, військовий після поранення приїхав до бабусі та дідуся, щоб приготувати разом вечерю (відео). Захисник з Хмельницького Руслан Мокрицький не бачив рідних два роки. Чоловік поділився веселим відео, де він куховарить із рідними під українську народну пісню.

Українських захисників вдома з нетерпінням чекають рідні та близькі. Мережу зворушило відео зустрічі маленької онуки з дідусем-воїном. Перед тим додому приїхав батько дівчинки, який також захищає Україну від російського агресора.