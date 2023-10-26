У Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською (відео)

Таксист почав виставляти речі пасажирів та наказав виходити з автівки

Водій компанії Bolt відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою

У Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди». Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео помітно, як водій почав виставляти речі пасажирів та наказав виходити з автівки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Давайте виходимо, виходите, давайте, моя власність», – сказав водій.

На повторне питання про обслуговування клієнтів працівник компанії сказав: «Всього хорошого».

Наразі компанія Bolt поки ніяк не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання – важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, за дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення мовного закону.