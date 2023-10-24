Батьки деяких школярів зможуть працювати дистанційно: зареєстровано законопроєкт
Зменшення розміру заробітної плати у працівника, який виконуватиме свою роботу дистанційно не допускається
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує дозволити одному з батьків працювати дистанційно на період тривалості дистанційного навчання школяра. Про це йдеться в картці законопроєкту.
Низка закладів загальної середньої освіти через війну змушені перебувати на змішаній формі навчання (очно-дистанційній). Так, у разі навчання дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою здобуття освіти (за розпорядчим документом керівника закладу), один з батьків (за їх вибором) може працювати на умовах дистанційної роботи на період тривалості такого навчання.
Як зазначено в законопроєкті, зменшення розміру заробітної плати «дистанційного» працівника не допускається.
У разі прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.
До слова, у 2024 році Національний мультипредметний тест розпочнеться у травні і складатиметься із чотирьох предметів.
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