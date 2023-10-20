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Чи можуть українцям блокувати банківські картки за неявку до ТЦК? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть українцям блокувати банківські картки за неявку до ТЦК? Роз’яснення
У мережі розповсюджують інформацію про нібито блокування банківських карток за неявку до ТЦК
фото з відкритих джерел

Адвокатка назвала причину, з якої ухилянту можуть заарештувати рахунок в банку

У мережі з’явилася інформація про нібито блокування банківських карток ухилянтів за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Адвокатка Марина Бекало в коментарі «ТСН» роз’яснила, чи можливо це зробити.

Вона розповіла, що поняття «ухилянт» у чинному законодавстві не існує, а стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

«Але це питання саме кримінальної відповідальності, до якої виконавча служба не має жодного стосунку. Рахунки можуть бути заблоковані через несплату адміністративного штрафу особами, які були притягнуті до відповідальності за ст. 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – зазначила Бекало.

Наприклад, військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку за місцем проживання, не з’явився для уточнення облікових даних по повістці або відмовляється від проходження ВЛК.

«В такому разі складається протокол про адміністративне правопорушення, ТЦК виносить постанову про накладання штрафу, яка передається до виконавчої служби для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба в рамках виконавчого провадження у разі, якщо порушник не сплачує штраф добровільно, арештовує рахунки в банку доти, доки порушник (якщо він не оскаржить постанову до суду) не сплатить штраф», – розповіла адвокатка.

Нагадаємо, співзасновник monobank розвіяв чутки про блокування банківських карток військовозобов'язаних Олег Гороховський. Він наголосив, що ця інформація – ніщо інше, як фейк та ІПСО, а також пообіцяв заблокувати особам, які розповсюджують такі фейки, можливість використовувати банки.

Теги: штраф ухилянти мобілізація адвокат

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