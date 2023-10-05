Медичні послуги у Швейцарії: що варто знати українським біженцям

Якщо пропустити запланований прийом лікаря, то доведеться заплатити штраф – 50-80 франків.

У Швейцарії зараз перебуває понад 65 тис. українських переселенців зі статусом С. Вони мають широкі права, зокрема на повний спектр медичних послуг. Але все ж частина послуг, зокрема виклик швидкої, може обійтись українцям дуже дорого. Про це пише «Ранок Вдома».

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Медичний захист – це один із елементів соціального пакету, який отримують українці, коли їм надають статус С. Медичне страхування у Швейцарії є обов'язковим. Поліси бувають різні, однак у будь-якому з них є фіксована сума, яку пацієнт сплачує самостійно у лікарні. Чим дорожчий поліс, тим менша ця фіксована сума.

«Ціни варіюються від 200 до 400 франків на місяць на одну особу. Ця вартість залежить від так званої франшизи. Тобто франшиза це те, що людина має виплатити самостійно, коли вона звертається до лікаря. Страхова відшкодовує кошти, що перевищують франшизу», – пояснює президент фонду Good friends for Ukraine Юлія Петерс.

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Протягом року усі українські переселенці застраховані автоматично та безкоштовно. Їм оформлюють один із найдорожчих страхових пакетів, а відвідування лікаря, поки не перевищили фіксованої суми, оплачує соціальна служба. Так триває, доки українець не знайде роботу.

Сімейні лікарі у Швейцарії також є, але їх не вистачає, особливо у великих містах. Якщо ж немає сімейного лікаря, то можна звернутися до поліклініки або ж прийти до «Будинку підтримки та допомоги». Там працюють медсестри, які записують пацієнтів до профільного фахівця.

Черги до профільних медиків чималі. Однак, якщо випадок серйозний, то пацієнта оглянуть швидко. Якщо це не терміновий випадок, то можна чекати кілька місяців. Пропускати запланований прийом лікаря не варто. За це доведеться заплатити штраф – 50-80 франків.

Бригади швидкої допомоги зазвичай приїжджають на всі виклики. Якщо випадок виявляється не критичним, хворий сам міг дістатися лікарні, тоді приїзд «швидкої» пацієнт оплачує з власної кишені.

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«У Швейцарії виклик «швидкої» коштує від 700 до 1 200 франків. Все залежить від ситуації та страховки. На виклик медики приїдуть дуже швидко», – продовжує Юлія Петерс.

Ситуація з дітьми простіша. Їх оглядають педіатри. Великих черг до них зазвичай немає. Більшість ліків у Швейцарії відпускають виключно за рецептом. Без нього в аптеці можна купити лише найпростіші препарати.

Нагадаємо, владі Швейцарії доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для біженців з України. Про це пише портал Swissinfo.

Можливий план скасування ВНЖ категорії S для українців буде містити оперативні заходи та рекомендації щодо термінів виїзду з країни

У разі потреби ці рекомендації можуть бути змінені та адаптовані до поточних обставин. І тільки після цього Кабмін ухвалить рішення – після консультацій з європейськими країнами – про модальності та порядок скасування статусу S.

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