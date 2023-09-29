Parimatch на суді проти Зеленського представляє адвокат найбагатшого російського олігарха Мельниченка

Санкції ж проти Parimatch введені були в березні 2023 року за зв'язки компанії з Росією

Адвокатом на судових засіданнях щодо зняття санкцій за роботу в Росії виступає Денис Шкаровський

Компанія Skypal Limited – материнська компанія Групи Parimatch – залучила для захисту інтересів у Верховному суді проти президента Володимира Зеленського за зняття санкцій того ж адвоката, що і найбагатший олігарх Росії Андрій Мельниченко.

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Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного порталу Судова влада України.

Адвокатом кіпрської Skypal Limited як і двох інших юросіб Parimatch – FirstPM Entertainment Ltd і Ericius Investments Limited на судових засіданнях щодо зняття санкцій за роботу в Росії виступає Денис Шкаровський.

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Цей самий адвокат одночасно представляє інтереси найбагатшого російського олігарха за версією журналу Forbes Андрія Мельниченка і його компаній Єврохім і Новомосковської акціонерної компанії "Азот".

Санкції проти Мельниченка та його активів були введені указом президента Володимира Зеленського ще у червні 2021 року через загрози національній безпеці.

Санкції ж проти Parimatch введені були в березні 2023 року за зв'язки компанії з Росією. За даними СБУ, яка ініціювала санкції, менеджмент Parimatch має прямі зв'язки з країною-агресором.