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Parimatch на суді проти Зеленського представляє адвокат найбагатшого російського олігарха Мельниченка

glavcom.ua
Parimatch на суді проти Зеленського представляє адвокат найбагатшого російського олігарха Мельниченка
Санкції ж проти Parimatch введені були в березні 2023 року за зв'язки компанії з Росією
колаж: glavcom.ua

Адвокатом на судових засіданнях щодо зняття санкцій за роботу в Росії виступає Денис Шкаровський

Компанія Skypal Limited – материнська компанія Групи Parimatch – залучила для захисту інтересів у Верховному суді проти президента Володимира Зеленського за зняття санкцій того ж адвоката, що і найбагатший олігарх Росії Андрій Мельниченко.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного порталу Судова влада України. 

Адвокатом кіпрської Skypal Limited як і двох інших юросіб Parimatch – FirstPM Entertainment Ltd і Ericius Investments Limited на судових засіданнях щодо зняття санкцій за роботу в Росії виступає Денис Шкаровський.

Parimatch на суді проти Зеленського представляє адвокат найбагатшого російського олігарха Мельниченка фото 1

Цей самий адвокат одночасно представляє інтереси найбагатшого російського олігарха за версією журналу Forbes Андрія Мельниченка і його компаній Єврохім і Новомосковської акціонерної компанії "Азот".

Parimatch на суді проти Зеленського представляє адвокат найбагатшого російського олігарха Мельниченка фото 2

Санкції проти Мельниченка та його активів були введені указом президента Володимира Зеленського ще у червні 2021 року через загрози національній безпеці.

Санкції ж проти Parimatch введені були в березні 2023 року за зв'язки компанії з Росією. За даними СБУ, яка ініціювала санкції, менеджмент Parimatch має прямі зв'язки з країною-агресором.

Теги: санкції адвокат влада

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