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«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
У «Дії» штраф можна сплатити за кілька кліків, без купи паперів і відвідування суду або банку
фото з відкритих джерел

«Дія» запустила послугу оплати штрафу за адміністративне правопорушення

На порталі «Дія» запущено послугу оплати штрафу за адміністративне правопорушення, розпочато запис на бета-тест. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Оплата штрафу за адміністративне правопорушення в «Дія» – працюємо над новою послугою і відкриваємо запис на бета-тест», – написав Федоров.

За словами міністра, у «Дії» штраф можна сплатити за кілька кліків, без купи паперів і відвідування суду або банку.

Віцепрем'єр запросив до участі в бета-тесті осіб, які досягли 16 років і мають верифікований індивідуальний податковий номер у «Дії» і також судову справу зі штрафом за адміністративне порушення.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з'явиться сервіс з важливою інформацією про «Пункти незламності» напередодні опалювального сезону.

До слова, українцям стають доступнішими все більше послуг у «Дія», і чергове нововведення стосується студентів. Відтепер вони можуть лише у кілька кліків шерити свій студентський квиток.

Теги: Михайло Федоров штраф послуги

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