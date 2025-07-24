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Чи пошириться хмара сарани Київщиною? Ентомолог оцінив загрозу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Чи пошириться хмара сарани Київщиною? Ентомолог оцінив загрозу
Зграї сарани фіксують у деяких областях України
фото: Держпродспоживслужба в Київській області

В Україні фіксують локальні спалахи сарани, але це не масштабні нашестя, як в Африці чи Азії

В Україні фіксують спалахи чисельності перелітної сарани, яка нині активно поширюється у південно-східних областях. За сприятливих умов комахи можуть дістатися центральних та західних регіонів України, зокрема Київщини. Про це в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко.

Спочатку в Україні фіксували єгипетську сарану, а згодом до неї приєдналася перелітна сарана (Locusta migratoria), яка природно мешкає у заплавах річок. Нині найбільше випадків нашестя обох видів зареєстровано в Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях. Ентомолог зазначив, що в Україні переважає саме сарана перелітна.

«Вона століттями підтримувала свою чисельність у природних умовах. Раз на три, п’ять або десять років в заплавах річок виникали спалахи, після чого чисельність знову знижувалась. Це нормальний екологічний процес», – пояснив Бригадиренко.

Біолог зазначає, що природні вороги сарани, зокрема жуки-наривники мілабріси, виконували функцію регулювання цих комах. Однак нині чисельність жуків значно зменшилась. Через використання пестицидів у багатьох регіонах знищено природних ворогів сарани, натомість сам шкідник вижив. Як наслідок – локальні спалахи чисельності.

«Раніше можна було побачити велику кількість мілабрісів як у південній, так і в північній Україні. Наприклад, на луках їх було три, п’ять, десять, а подекуди й двадцять екземплярів на квадратний метр. Така кількість жуків могла знищувати кубишки сарани, в кожній з яких було до 50 екземплярів. Зараз, якщо подивитися у заплави, мілабрісів там майже немає. Я не кажу, що вони повністю зникли, але їхня чисельність локально дуже-дуже низька», – пояснює вчений. 

Водночас у багатьох регіонах фермери застосовують пестициди, концентрація яких недостатня, щоб знищити сарану, зате цілком достатня, щоб вбити її природних ворогів. «Мабуть, якісь фермери десь на відстані 500–1000 метрів від певного лугу застосували пестицид. Концентрація цих пестицидів була недостатня, щоб знищити сарану, але паразит сарани був знищений цією трутою. І, відповідно, наступного року на цій території відбувся спалах чисельності сарани. От ми й отримали локальну екологічну катастрофу», – розповів Бригадиренко.

Науковець уточнив: якщо обробки пестицидами тривають на великих площах – уздовж річок, у заплавах, на десятки кілометрів, – це створює умови для значного зростання популяції сарани: «Якщо це невеликі території – умовно кілометр на кілометр – то великої граї сарани ви не отримаєте. Це буде локальне збурення чисельності. А якщо це територія 20–30 кілометрів, якась річка, і обидва береги протруєні пестицидами, то, відповідно, у нас буде повноцінний спалах чисельності сарани».

Бригадиренко також прокоментував, що попри спалахи чисельності, поки не йдеться про нашестя, подібні до африканських чи азійських. «Це не хмара сарани, яка літає з краю в край. Але на ділянках у 20–30 км знищення біоконтролю призводить до розмноження. А далі – за сприятливих погодних умов – вони можуть мігрувати», – зазначив фахівець.

За певних умов сарана може поширитися на Київщину, однак наразі йдеться лише про локальні спалахи. У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області попереджають, що загроза нашестя сарани існує, хоча наразі її не прогнозують. 

«За останні 5 років розвиток саранових на території Київської області проходив на дуже низькому рівні (нестадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур  не проявлялась. Проте враховуючи  зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11- річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» інформував, що у Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків перелітної та єгипетської сарани.

Також «Главком» сповіщав, що голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області.

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Теги: водойма екологія Україна

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