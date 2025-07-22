Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області (відео)

Олег Тягнибок: На Запоріжжя суне «два нашестя сарани»

На територію Запорізької області насувається нашестя сарани. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок, пише «Главком».

«На козацьке Запоріжжя суне два нашестя сарани: «Locusta migratoria» і «м*сковит болотяний звичайний»... Смерть шкідникам!», – розповів Олег Тягнибок.

Як відомо, у червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про Про те, чому ці комахи стають дедалі поширеними.

«У сарани чіткий однорічний цикл розвитку. В нашій кліматичній зоні зиму вона переживає на стадії кубишки. Це така яйцекладка, в якій приблизно 80 яєць. Одна самка сарани відкладає приблизно п’ять таких кубишок у глинисті ґрунти. Тобто на наступний рік у 400 разів більше повинно відроджуватись нових екземплярів сарани», – пояснює вчений.

Як зазначає Віктор Бригадиренко, в роки з нормальними погодними умовами така кількість потомства не виживає: «В нормальні роки, коли немає посухи, більшість цих яєць уражається або комахами, або грибами, або вірусами. Із 400 виживає десяток-два десятки. Вони поступово проріджують глину і чисельність сарани стабільна».

Нагадаємо, у селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани.