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Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області (відео)
Тягнибок: на козацьке Запоріжжя суне два нашестя сарани
фото: скріншот з відео

Олег Тягнибок: На Запоріжжя суне «два нашестя сарани»

На територію Запорізької області насувається нашестя сарани. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок, пише «Главком».

«На козацьке Запоріжжя суне два нашестя сарани: «Locusta migratoria» і «м*сковит болотяний звичайний»... Смерть шкідникам!», – розповів Олег Тягнибок.

Як відомо, у червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани.

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Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про Про те, чому ці комахи стають дедалі поширеними.

«У сарани чіткий однорічний цикл розвитку. В нашій кліматичній зоні зиму вона переживає на стадії кубишки. Це така яйцекладка, в якій приблизно 80 яєць. Одна самка сарани відкладає приблизно п’ять таких кубишок у глинисті ґрунти. Тобто на наступний рік у 400 разів більше повинно відроджуватись нових екземплярів сарани», – пояснює вчений.

Як зазначає Віктор Бригадиренко, в роки з нормальними погодними умовами така кількість потомства не виживає: «В нормальні роки, коли немає посухи, більшість цих яєць уражається або комахами, або грибами, або вірусами. Із 400 виживає десяток-два десятки. Вони поступово проріджують глину і чисельність сарани стабільна».

Нагадаємо, у селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани.

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Теги: аграрії Запорізька область Олег Тягнибок

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