Сарана дісталася Запоріжжя – місто заполонили хмари комах

Сарана може активно перелітати на декілька кілометрів, в разі вітряної погоди переноситься на великі відстані

Уперше за десятки років регіон зіштовхнувся з такою кількістю шкідника

У Запорізькій області – справжнє нашестя сарани. Спочатку їх виявили на території Кушугумської громади. Проте зараз комахи вже дісталися до Запоріжжя. Їх можна побачити всюди – у дворах, городах і навіть будинках. Як інформує «Главком», відучора, 18 липня, в соцмережах місцеві мешканці діляться відео, знятими в різних районах міста. На них видно хмари сарани.

Як повідомляє zprz.city, уперше за десятки років регіон зіштовхнувся з такою кількістю шкідника: хмари сарани прийшли з території висохлого Каховського водосховища.

За словами фахівців, причиною спалаху стали посушливі роки та відсутність обробки ґрунтів, зокрема, через війну.

У таких умовах саранові швидко розмножуються й мігрують на великі відстані. Особливо вразливі до ураження необроблені ділянки.

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За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, в якості харчування сарана їсть листя, стебла, квіти росли. А під час масової міграції може бути знищений весь посів у короткі терміни, втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 відсотків.

Сарана може активно перелітати на декілька кілометрів, в разі вітряної погоди переноситься на великі відстані. Основні «резервуари» популяції шкідника – у заплавних луках у дельтах річок.

Раніше нашестя сарани помітили у селищі Кушугум на Запоріжжі.

Врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини.

Нагадаємо, у разі виявлення осередків сарани необхідно повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби та вжити заходів щодо обробки посівів і угідь із дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин.