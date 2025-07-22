Запоріжжя атакує сарана, розміром із сірникову коробку: еколог пояснив, чи варто панікувати

Після навали єгипетської сарани регіон накрила перелітна. Вчені наголошують, що це природний процес

Після нашестя єгипетської сарани в Кушугумській громаді Запорізької області регіон зіткнувся з новою хвилею – тепер його атакує перелітна сарана, яку масово фіксують у соцмережах. Також шкідників помічають на Дніпропетровщині. Попри втрати для врожаю, фахівці заспокоюють: це не аномалія, а цілком природне явище. Про це в коментарі «Главкому» розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології ДНУ ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко.

«Це не аномалія, а закономірність. Масові розмноження перелітної сарани трапляються приблизно раз на десять років. Цьогоріч спалах відбувся через несприятливі умови для її природного контролю», – пояснив він.

За словами Бригадиренка, масове розмноження перелітної сарани (лат. Locusta migratoria) цього року стало наслідком збігу низки факторів: не було весняних розливів, які зазвичай змивають яйця комах; не було природних ворогів, зокрема жуків-паразитів.

«Основним природним ворогом сарани є жук Mylabris, який завдовжки близько 1 см. Він знищує яйцекладки сарани, проникаючи в ґрунт, де вони відкладені. Якщо в певному регіоні чисельність цих жуків низька, можна очікувати новий спалах сарани вже наступного року», – зазначив ентомолог.

Він пояснив: ситуація серйозна, але не надзвичайна. Перелітна сарана – типовий мешканець степової зони, зокрема території України.

«Це природне явище для степової зони. Просто зараз сарана дійшла до присадибних ділянок і це привернуло увагу. У соцмережах поширюють фото дорослих особин розміром понад 5 см – вони справді великі. Але такі спалахи відомі давно. Зазвичай її можна виявити в долинах річок. Доросла особина має розмір близько 5–5,5 см, зелена, інколи – бурого кольору. Самка відкладає від 5 до 6 кладок, у кожній з яких може бути від 50 до 100 яєць», – додав він.

Ентомолог наголошує: популяція здатна різко збільшуватись – маса однієї особини за короткий період зростає в сотні разів – та мігрувати далі. Проблема полягає не у самій природі сарани, а в відсутності належного моніторингу й попереджувальних дій.

Як із фільму жахів. Жителі Запоріжжя масово помічають сарану просто на деревах біля своїх будинків pic.twitter.com/QKTYigDAky — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2025

«Навесні з’являються личинки, до липня вони перетворюються на дорослу комаху, яка здатна перелітати на 50–100 кілометрів і знищувати все на своєму шляху. Якщо вона вже розмножилась, зупинити її можна лише пестицидами. Контроль мав би відбутись ще восени, коли можна було оцінити кількість паразитів і зробити точкову обробку. Але моніторинг не проводився. Проґавили», – зазначив Віктор Бригадиренко.

На його думку, без постійного державного наукового моніторингу подібні ситуації повторюватимуться: «Раз на рік хапатись за голову – це не державне мислення. Якщо не буде контролю за популяцією паразитів, буде сарана. Все просто», – підсумував Бригадиренко.

Раніше «Главком» повідомляв, що місцева влада Запоріжжя інформує про алгоритм реагування на появу сарани, оскільки комахи вже атакують деякі райони міста. Для ефективної боротьби зі шкідниками розроблено чіткий план дій.

Також «Главком» сповіщав, що голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області.