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Шмигаль розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електрикою

Надія Клочко
glavcom.ua
Шмигаль розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електрикою
Шмигаль зауважив, що покращення ситуації можливе за умови, що не буде нових атак на енергосистему
фото з відкритих джерел

Глава уряду не виключає нових атак ворога по об’єктах енергетики в Україні

Найскладніша ситуація із постачанням електроенергії спостерігається у Києві, Київській та Харківській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Найскладніша ситуація з погляду електроенергії у нас зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу у цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим, щоб поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу», – сказав він.

Прем'єр зазначив, що покращення ситуації з постачанням електроенергією можливе через деякий час за умови, що нових пошкоджень не буде і всі свідомо ставитимуться до економії споживання електроенергії.

Шмигаль додав, що зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії, тому не можна виключати і подальших ударів по системах водо- та теплозабезпечення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. 

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему. 

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Теги: Денис Шмигаль електроенергія війна енергетика Кабмін

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