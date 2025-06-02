Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування
Нерухомість в ОАЕ була оформлена на цивільну дружину і дочку Портнова
фото: Схеми

П’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова

Родина колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала у Дубаї майна на понад $2 млн. Йдеться про шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Журналісти отримали інформацію з витоку масиву даних із Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ, які були верифіковані. Першу квартиру з переліку віднайденого журналістами дубайського майна дочка Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 кв. м обійшлась у близько $320 тис.

Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва
Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва
фото: «Схеми»
Житловий комплекс Sobha Hartland One Park Avenue
Житловий комплекс Sobha Hartland One Park Avenue
фото: «Схеми»

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року. У липні квартиру на 46,5 кв. м Лілія Портнова придбала за майже $250 тис., також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 кв. м у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад $600 тис. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року. У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад $400 тис. інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Житловий комплекс Sobha Hartland Waves Opulence
Житловий комплекс Sobha Hartland Waves Opulence
фото: «Схеми»
Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування фото 1
фото: «Схеми»

Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 кв. м за понад $550 тис. Завершити будівництво цього комплексу планують у 2026-му.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 кв. м обійшлись у понад $132 тис. Як з’ясували «Схеми» за допомогою реєстрів, попри нерухомість у Дубаї у власності родини ексзаступника голови АП, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже $36 тис. З цього ж документу журналістам «Схем» вдалося встановити, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Лілія Портнова купила квартиру в Empire Residence
Лілія Портнова купила квартиру в Empire Residence
фото: «Схеми»
Лілія Портнова має громадянство Швейцарії
Лілія Портнова має громадянство Швейцарії
фото: «Схеми»

П’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова. У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Як відомо, юрист приховував особисте життя. Однак з'ясувалося, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою.

Читайте також:

Теги: Андрій Портнов нерухомість ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спрут, який вибудував Портнов, робить все, щоб заблокувати створення надважливих для обороноздатності країни військових судів
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
27 травня, 22:00
Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА
Видатний футбольний тренер з дружиною стали свідками вбивства Портнова
24 травня, 09:45
Царьов заявив, що юридична компанія Портнова була залучена практично до всіх корпоративних війн в Україні
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
22 травня, 14:25
Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі зрадників руху «Чесно»
Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі зрадників руху «Чесно»
22 травня, 07:23
Вигляд будинку, де малим жив Папа Римський
Влада Чикаго планує конфіскувати будинок, у якому виріс Папа Римський – Bloomberg
21 травня, 14:18
Портнов тікав, але не втік
Портнов тікав, але не втік
21 травня, 14:15
Портнов біля автомобіля Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу
Убивство Портнова в Іспанії: оприлюднено фото та відео
21 травня, 13:30
Ціни на довготривалу оренду житла у Києві зростають навіть у спальних районах, однак попит загалом падає
Оренда житла у Києві та передмісті: де ціна зросла найбільше
20 травня, 12:48
Комарницький разом зі своєю дружиною Іриною були власниками 110 квартир у престижних новобудовах столиці
110 квартир від одного забудовника. Нові деталі скандалу з одіозним «смотрящим за Київрадою» Комарницьким
12 травня, 21:57

Суспільство

Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування
Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на червень 2025: коли настає Повня та Молодик?
Місячний календар на червень 2025: коли настає Повня та Молодик?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
102K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
61K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
44K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
39K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua