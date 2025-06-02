Родина Портнова інвестувала мільйони доларів у дубайську нерухомість: розслідування

П’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова

Родина колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала у Дубаї майна на понад $2 млн. Йдеться про шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Журналісти отримали інформацію з витоку масиву даних із Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ, які були верифіковані. Першу квартиру з переліку віднайденого журналістами дубайського майна дочка Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 кв. м обійшлась у близько $320 тис.

Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва фото: «Схеми»

Житловий комплекс Sobha Hartland One Park Avenue фото: «Схеми»

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року. У липні квартиру на 46,5 кв. м Лілія Портнова придбала за майже $250 тис., також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 кв. м у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад $600 тис. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року. У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад $400 тис. інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Житловий комплекс Sobha Hartland Waves Opulence фото: «Схеми»

Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 кв. м за понад $550 тис. Завершити будівництво цього комплексу планують у 2026-му.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 кв. м обійшлись у понад $132 тис. Як з’ясували «Схеми» за допомогою реєстрів, попри нерухомість у Дубаї у власності родини ексзаступника голови АП, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже $36 тис. З цього ж документу журналістам «Схем» вдалося встановити, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Лілія Портнова купила квартиру в Empire Residence фото: «Схеми»

Лілія Портнова має громадянство Швейцарії фото: «Схеми»

П’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова. У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Як відомо, юрист приховував особисте життя. Однак з'ясувалося, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою.