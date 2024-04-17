Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові

Кількість загиблих зросла до восьми, поранення отримали 18 осіб

У Чернігові внаслідок ракетних ударів зросла кількість загиблих до восьми осіб, пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

Ломако зазначив, що станом на 10:40 відомо про 18 постраждалих. У районі, де були прильоти, відключили усі комунікації.

Оновлено. У Чернігові вже 9 загиблих і понад 20 поранених, – голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Станом на 11:35 у Чернігові вже 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз – міністр МВС Ігор Клименко.

«Ми у цьому районі відключили усі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань», – повідомив в.о. міського голови Чернігова. Олександр Ломако наголосив, що були атаковані об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою. Окупанти поцілили по об’єкту соціальної інфраструктури.

Через наслідки обстрілу Чернігівський обласний центр крові терміново потребує донорів.

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.