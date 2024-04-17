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Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові
Росіяни атакували об'єкт соціальної інфраструктури, триває пошуково-рятувальна операція
фото: ДСНС України

Кількість загиблих зросла до восьми, поранення отримали 18 осіб 

У Чернігові внаслідок ракетних ударів зросла кількість загиблих до восьми осіб, пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

Ломако зазначив, що станом на 10:40 відомо про 18 постраждалих. У районі, де були прильоти, відключили усі комунікації.

Оновлено. У Чернігові вже 9 загиблих і понад 20 поранених, – голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Станом на 11:35 у Чернігові вже 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз – міністр МВС Ігор Клименко.

«Ми у цьому районі відключили усі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань», – повідомив в.о. міського голови Чернігова. Олександр Ломако наголосив, що були атаковані об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою. Окупанти поцілили по об’єкту соціальної інфраструктури.

Через наслідки обстрілу Чернігівський обласний центр крові терміново потребує донорів.

Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові фото 1

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога. 

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.

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Теги: окупанти Чернігів Олександр Ломако ракетная атака

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