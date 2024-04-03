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Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо закону про мобілізацію
фото: Верховна Рада

Голова ВР сподівається, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування

 На найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію. Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Голова ВР сподівається, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування.

«Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

До слова, у Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. 

Читайте також: Бронювання від мобілізації за рівнем зарплати. А що далі?
Теги: Верховна Рада війна закон українці мобілізація Україна Руслан Стефанчук

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