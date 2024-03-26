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«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?
Львівські бізнесмени Ігор та Роман Гринкевич поки перебувають у СІЗО
фото з відкритих джерел

Роман Гринкевич та його батько продовжують перебувати у СІЗО

У справі за підозрою львівських бізнесменів Гринкевичів у постачанні Міноборони неякісної військової форми, зафіксовані зміни у статусі Міноборони. Це випливає з відповідей Державного бюро розслідування. Зокрема, 22 лютого на запит про доступ до публічної інформації, ДБР заявило, що потерпілі у «справі Гринкевичів» відсутні. Зокрема, такого статусу не мало й Міноборони. 

«У кримінальному провадженні жодній службовій особі Міністерства оборони України про підозру не повідомлялося. Процесуальне рішення про визнання потерпілим у кримінальному провадженні не приймалося, оскільки сьогодні триває проведення процесуальних заходів», – повідомляли у ДБР.

Водночас у своїй відповіді на аналогічне запитання від 14 березня, ДБР надало вже абсолютно іншу інформацію. І цього разу в Бюро вказали, що статус потерпілої сторони МОУ нібито отримало ще аж 17 січня, тобто до того, як надійшла відповідь на перший запит з цього питання.

«У кримінальному провадженні жодній службовій особі Міністерства оборони України про підозру не повідомлялося. Постановою слідчого від 17.01.2024 Міністерство оборони України визнано потерпілою стороною у вказаному кримінальному провадженні», – зазначили у ДБР.

«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом? фото 1

Відповідно, рішення про визнання МОУ потерпілою стороною у ДБР або прийняли заднім числом, або ж в якійсь зі своїх відповідей Бюро надало неправдиву інформацію. Водночас і у лютому, і у березні інформація ДБР не змінювалася стосовно того факту, що у справі Гринкевичів немає жодного фігуранта з-поміж співробітників Міноборони.

Нагадаємо, що за словами одного з підозрюваних у провадженні Романа Гринкевича, з початку дії контрактів і до моменту кримінального переслідування його компанії, від Міноборони не надійшло жодного акту рекламації або інших скарг стосовно якості форми.

Як відомо, суд нещодавно знизив Роману Гринкевичу заставу на 31 млн грн. Він та його батько продовжують перебувати у СІЗО. Обидва звинувачення на свою адресу не визнають.

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Теги: корупція в Україні Україна скандал ДБР Гринкевич батько Міноборони

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