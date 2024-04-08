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Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
Линів мріє колись поставити вже українську сучасну оперу в одному з провідних театрів світу
фото Facebook Оксана Линів

Диригувати оперою «Євгеній Онєгін» Линів запросив одним з найкращих німецьких оркестрів, що був заснований у 1548 році.

Відома українська диригентка Оксана Линів відреагувала на скандал щодо опери «Євгеній Онєгін» композитора Петра Чайковського, яка має відбутися у німецькому місті Дрезден у 2025 році. Артистка пояснила своє рішення не скасовувати виступ тим, що у Європі не відхрещуються від російського так, як це роблять в Україні.

В інтерв'ю Голосу Америки Линів назвала це свободою мистецтва та свободою слова. Крім того, диригентка вважає, що світові треба розповісти про українські корені Чайковського.

Музикантка зазначила, що публічне засудження класичних творів російських композитирів в Європі заборонено. «Там навпаки діє правило свободи мистецтва та свободи слова, – наголосила вона, додавши, що вже понад 20 років проживає у Німеччині та працює з видатними європейцями. – Безумовно, умовою моєї роботи в країнах Європейського Союзу і світі є повага до їхніх законів та традицій».

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Диригувати оперою «Євгеній Онєгін» Линів запросив одним з найкращих німецьких оркестрів, що був заснований у 1548 році. «Отримати запрошення від цього оркестру – надзвичайно престижно не тільки для українського диригента, а взагалі для будь-якого, – пояснює артистка. – Якщо я скажу цьому оркестру «ні», іншого такого запрошення не буде».

Що стосується Чайковського, диригентка зазначила: композитор мав українське та французьке походження, а його дід Петро Чайка був козаком та навчався в Києво-Могилянській академії. «За життя Чайковського дуже критикували в Росії саме за його європейськість», – каже вона. Линів вважає, що під час повномасштабної війни варто «не тільки формувати новий культурний контент, але й критично переглядати історію».

Оперу «Євгеній Онєгін» диригентка перш за все вважає ліричною поемою про романтичні почуття молодих людей, а не політичним твором. «Зараз у нас є тенденція бачити тільки чорне і біле. Це зрозуміло, бо від початку повномасштабного вторгнення є втома та депресія, відчуття того, що нас світ не бачить та не чує. Але в мистецьких питаннях часто ця межа розмита», – пояснює українка.

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Линів зауважила, що у такий важливий час для українців важливо не втрачати своїх шансів та рухатися вперед. Бо побудова інтернаціональної кар'єри це, у тому числі, привернення уваги міжнародної спільноти до теми України.

«Я мрію поставити вже українську сучасну оперу в якомусь провідному театрі світу. Але, безумовно, для цього треба ще багато працювати та напрацьовувати оці професійні зв'язки», – додала вона.

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Музикантка зазначила, що публічне засудження класичних творів російських композитирів в Європі заборонено
Музикантка зазначила, що публічне засудження класичних творів російських композитирів в Європі заборонено
фото Facebook Оксана Линів

До речі, з партією Онєгіна дебютуватиме молодий український баритон Данило Матвієнко, який родом з Донецька та останнім автобусом виїхав з окупованого міста у 2014 року.

Раніше повідомлялося, що українська кіноакадемія не допустила стрічку режисера Алана Бадоєва «Довга Доба» до участі у Національній Кінопремії «Золота дзиґа». Режисер прокоментував рішення Української кіноакадемії відхилити заявку на участь документального проєкту «Довга доба» у VIІІ Національній Кінопремії «Золота дзиґа».

Співачка Юлія Юріна, екссолістка фольклорного гурту Yuko перезняла новий кліп на пісню «Чорна хмара», яка вийшла у травні 2022 року, а нині стала саундтреком фільму «Лишайся онлайн».  У пісню співачка вклала весь спектр негативних емоцій щодо окупантів. У кінці кліпу виконавиця спалює російський паспорт. Раніше Юлія Юріна звернулась до українців із закликом про допомогу. Музикантка, яка з трьох років співає українські пісні, здобула вищу освіту в Києві і вже 12 років просуває українську культуру, раніше наголошувала, що досі не може отримати громадянство України, а термін дії російських документів збігає через рік. 

Теги: росія війна скандал Україна Дрезден українка запрошення депресія

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