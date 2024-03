Латвійська авіакомпанія домовляється з аеропортом «Бориспіль» про відновлення польотів

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

Національна латвійська авіакомпанія має намір якнайшвидше «реінтегрувати» українські міста до післявоєнної мережі пасажирських і вантажних авіакомунікацій.

On 25 March, in a visit that adhered to the highest safety and planning standards, our CEO and President @Gaussm together with airBaltic delegation visited Kyiv, Ukraine. There a significant meeting with @OlKubrakov, the Deputy Prime Minister for @minfrastucture and Oleksiy… pic.twitter.com/OYHWyGTBsm