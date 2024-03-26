Латвійська авіакомпанія домовляється з аеропортом «Бориспіль» про відновлення польотів

Національна латвійська авіакомпанія хоче якнайшвидше відновити авіасполучення із українськими містами

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

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Національна латвійська авіакомпанія має намір якнайшвидше «реінтегрувати» українські міста до післявоєнної мережі пасажирських і вантажних авіакомунікацій.

On 25 March, in a visit that adhered to the highest safety and planning standards, our CEO and President @Gaussm together with airBaltic delegation visited Kyiv, Ukraine. There a significant meeting with @OlKubrakov, the Deputy Prime Minister for @minfrastucture and Oleksiy… pic.twitter.com/OYHWyGTBsm Будь ласка, читайте текст після реклами March 26, 2024

«У фокусі розмови – підтримка українських аеропортів під час вимушеного простою, а також стратегічні плани airBaltic щодо відновлення діяльності на українському ринку після відкриття авіапростору для цивільних польотів», – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що авіакомпанія airBaltic з 2019 року з аеропортів «Бориспіль» та «Львів» перевезла понад 300 тис. пасажирів. Пресслужба міністерства підкреслила, що саме літак компанії airBaltic останнім покинув літовище Борисполя у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

«Сподіваємося, що авіакомпанія також однією з перших повернеться на наш ринок, щойно це стане безпечно», – наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

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Авіакомпанія airBaltic заснована в 1995 році. Її основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. airBaltic пропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. Флот airBaltic складається з 47 літаків Airbus A220-300.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.