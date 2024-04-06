Головна новаторка українського шоу-бізнесу

У цьому році виповнюється 35 років творчої діяльності Ірини Білик

Сьогодні день народження у співачки – Ірини Білик!

У 2024-му виповнюється 35 років творчої діяльності Білик. Переоцінити значення її внеску в український шоу-бізнес дуже важко.

Наведу кілька фактів:

Білик першою започаткувала в Україні стиль поп авангард, дозволяла собі відверто модернові прийоми у текстах пісень, музиці, аранжуваннях, поведінці на сцені, в інтерв’ю.

Ірина першою відкрила українську музику для молоді, зробивши її модною і популярною, за нею пішли багато інших виконавців, зрозумівши, що так можна.

Білик стала першою культовою виконавицею в Україні. Навколо неї завжди був присутній магічний ореол зірковості.

Співачка провела у палаці «Україна» перший повністю комерційний концерт українського виконавця.

Ірина провела перший всеукраїнський тур 25 найбільшими містами України, у той час, коли до багатьох з них не було нормальних доріг і, у більшості, придатних для проживання готелів.

Білик першою випустила на комерційній основі свій альбом на різних носіях, CD-дисках зокрема.

Всього за 3 роки незалежності Україна вже мала новий самобутній хоч і на початковому етапі, але шоу-бізнес, який був створений за зразком західного, а не східного, тому що вона так вирішила!

У той час, коли вся українська естрада складалася з виконавців, що виходили на сцену у сукнях з зображенням маків і у вінках з них, чоловіки у поважних костюмах – Іра виходила у коротких шортах, здійснюючи таким чином революцію у совковій свідомості тодішнього глядача.

Білик у всьому була новатором і 90-ті називає цікавим часом, вважаючи, що їй пощастило у визначний період бути причетною до створення фундаменту української сучасної музики!

Вдячність, пошана і побажання довгих років життя у мирній Україні.