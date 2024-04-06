Головна Думки вголос Олег Боднарчук
search button user button menu button
Олег Боднарчук український режисер та продюсер

Головна новаторка українського шоу-бізнесу

glavcom.ua
Ірині Білик виповнилося 54 роки
фото з відкритих джерел

У цьому році виповнюється 35 років творчої діяльності Ірини Білик

Сьогодні день народження у співачки – Ірини Білик!

У 2024-му виповнюється 35 років творчої діяльності Білик. Переоцінити значення її внеску в український шоу-бізнес дуже важко.

Наведу кілька фактів:

  • Білик першою започаткувала в Україні стиль поп авангард, дозволяла собі відверто модернові прийоми у текстах пісень, музиці, аранжуваннях, поведінці на сцені, в інтерв’ю.
  • Ірина першою відкрила українську музику для молоді, зробивши її модною і популярною, за нею пішли багато інших виконавців, зрозумівши, що так можна.
  • Білик стала першою культовою виконавицею в Україні. Навколо неї завжди був присутній магічний ореол зірковості.
  • Співачка провела у палаці «Україна» перший повністю комерційний концерт українського виконавця.
  • Ірина провела перший всеукраїнський тур 25 найбільшими містами України, у той час, коли до багатьох з них не було нормальних доріг і, у більшості, придатних для проживання готелів.
  • Білик першою випустила на комерційній основі свій альбом на різних носіях, CD-дисках зокрема.

Всього за 3 роки незалежності Україна вже мала новий самобутній хоч і на початковому етапі, але шоу-бізнес, який був створений за зразком західного, а не східного, тому що вона так вирішила!

У той час, коли вся українська естрада складалася з виконавців, що виходили на сцену у сукнях з зображенням маків і у вінках з них, чоловіки у поважних костюмах – Іра виходила у коротких шортах, здійснюючи таким чином революцію у совковій свідомості тодішнього глядача.

Білик у всьому була новатором і 90-ті називає цікавим часом, вважаючи, що їй пощастило у визначний період бути причетною до створення фундаменту української сучасної музики!

Вдячність, пошана і побажання довгих років життя у мирній Україні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес Ірина Білик Україна співачка концерт стиль день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський та новий глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Новий голова Запорізької ОВА: У нас є дві проблеми – диверсійні групи та мобілізація
11 березня, 16:17
Стало відомо, коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії
Стало відомо, коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії
12 березня, 01:20
В чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
9 березня, 08:54
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
15 березня, 06:18
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
17 березня, 06:30
Майже всі годинники переходять на літній час автоматично
Україна перейшла на літній час
31 березня, 04:00
Уряд виділив понад 1 млрд грн для зведення фортифікацій в Запорізькій області
Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій
3 квiтня, 01:39
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
3 квiтня, 07:26
На тлі різкого зростання постачання українського цементу власне виробництво Польщі скорочується
Польща висунула нові претензії щодо імпорту з України
4 квiтня, 08:55

Олег Боднарчук

Головна новаторка українського шоу-бізнесу
Головна новаторка українського шоу-бізнесу
Оксана Білозір проти Олі Полякової. То хто ж правий?
Оксана Білозір проти Олі Полякової. То хто ж правий?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
22K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
11K
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6242
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
6034
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення

Новини

ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
5 квiтня, 16:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua