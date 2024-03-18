Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW

Підрозділи російської 6-ї мотострілецької дивізії (3-го АК) продовжують діяти на Бахмутському напрямку

Російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

Українські сили успішно відбили три розвідувально-диверсійні групи Росії на кордоні між Україною та Росією поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області.

«Незрозуміло, чи мали на увазі українські військові офіційні російські розвідувально-диверсійні групи в тому ж районі 16 березня, чи додаткові операції Росії 17 березня, які мали місце після перших повідомлень», – зазначили у ISW.

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Також у цей день відбувалися позиційні бої на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, без жодних підтверджених змін.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на захід та на південь від Кремінної, біля Білогорівки.

Біля Білогорівки продовжують діяти підрозділи чеченського загону Ахмата «Аїда», а поблизу Лисичанська діють підрозділи 346-ї бригади спецназу (ГРУ Генштабу РФ).

Згідно з повідомленням, 17 березня російські війська без успіху проводили наступ на сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російський штурм біля Роздолівки (на південний захід від Сіверська). Крім того, підрозділи 6-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус «ЛНР») продовжують діяти поблизу Спірного (на південний схід від Сіверська).

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Того ж дня тривали позиційні бої навколо Бахмута, без змін на лінії фронту. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на схід від Часів Яру; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки, Шумів та Південного.

Підрозділи російської 6-ї мотострілецької дивізії (3-го АК) продовжують діяти на Бахмутському напрямку; а поблизу Кліщіївки – підрозділи російського 78-го мотострілецького полку спеціального призначення «Сівер-Ахмат».

Російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 16 березня, свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулись на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). На кадрах, опублікованих 16 березня, вказано, що російські війська просунулися до центральної частини Орлівки (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої продовжувалися на на північний схід від Авдіївки біля Олександрополя; на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Бердичів і Орлівки; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Мар’їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк). Позиційні бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від міста поблизу Новомихайлівки та Побєди.

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Повідомляється, що підрозділи російської 305-ї артилерійської бригади (5-а загальновійськова армія (ОСА) Східного військового округу (СВО)) діють поблизу Новомихайлівки.

17 березня надійшла інформація про те, що російські війська захопили Мирне (розташоване на північний схід від Роботиного) під час активних позиційних боїв на заході Запорізької області. У міністерстві оборони Росії, повідомляли, що підрозділи російської 35-ї загальновійськової армії (Східний військовий округ [EMD]) успішно захопили Мирне, витіснивши українські війська з цього населеного пункту.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового. Зазначено також, що на Запорізькому напрямку діють підрозділи російського батальйону БАРС-3 "Родина" (бойовий армійський резерв).

Також у неділю, 17 березня, тривали позиційні бої дії на східному (лівому) березі Херсонської області, зокрема біля селища Кринки та в районі Антонівського мосту.

Раніше повідомлялося, що російські терористи через чотири-п'ять місяців будуть мати так багато FPV-дронів, що зможуть атакувати кожного українського солдата на передовій. Через це українським військам доведеться облаштовувати позиції під землею, оскільки на поверхні буде смертельно небезпечно.