Чому потрібна екстрена евакуація зі Слов'янська та Краматорська? Військовий журналіст пояснив причину

Журналіст підкреслив, що, за різними оцінками, у Краматорську досі проживає до 15 тис. цивільних

Журналіст сказав, що велика кількість людей зневажливо ставиться до свого життя

Зі Слов'янська та Краматорська необхідно терміново евакуювати мирних жителів, зокрема в примусовий спосіб, адже російські війська посилюють атаки. Про це заявив військовий журналіст Юрій Бутусов, передає «Главком».

За словами журналіста, попри те, що безпосередньої загрози вуличних боїв наразі немає, російські дрони щодня вбивають мирних мешканців. Водночас люди часто відкладають виїзд до останнього, наражаючи себе на небезпеку. «Ворог наростив кількість підрозділів БпЛА на напрямку, далекобійних дронів, наростив кількість ударів авіації. І кожен день російські дрони вбивають мирних людей в цих містах. Тому мова йде про те, що має бути поступово реалізована операція з виселення людей, тому що велика кількість людей достатньо зневажливо ставиться до свого життя», – сказав він.

Журналіст зауважив, що, за різними оцінками, у Краматорську досі проживає до 15 тис. цивільних.

Бутусов підкреслив, що особливо важливо евакуювати літніх людей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно подбати про себе. Через удари РФ руйнуються маршрути евакуації, транспорт соціальних і медичних служб та мережі зв'язку. Це може залишити людей без можливості отримати допомогу.

Також журналіст наголосив на небезпеці перебування дітей у містах під постійними обстрілами, адже це завдає серйозної шкоди їхньому психологічному здоров'ю.

Нагадаємо, у Краматорську та інших прифронтових населених пунктах Донеччини загострюється питання евакуації мирного населення. На тлі російських атак військовослужбовці та журналісти закликають до термінового вивезення цивільних, зокрема людей похилого віку, маломобільних мешканців і родин із дітьми.

До слова, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що на Донеччині триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з громад Краматорського району, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Станом на 10 листопада 2026 року у 15 населених пунктах тут залишаються 1273 дитини.