Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Чому потрібна екстрена евакуація зі Слов'янська та Краматорська? Військовий журналіст пояснив причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому потрібна екстрена евакуація зі Слов'янська та Краматорська? Військовий журналіст пояснив причину
Журналіст підкреслив, що, за різними оцінками, у Краматорську досі проживає до 15 тис. цивільних
фото: поліція Донеччини

Журналіст сказав, що велика кількість людей зневажливо ставиться до свого життя

Зі Слов'янська та Краматорська необхідно терміново евакуювати мирних жителів, зокрема в примусовий спосіб, адже російські війська посилюють атаки. Про це заявив військовий журналіст Юрій Бутусов, передає «Главком».

За словами журналіста, попри те, що безпосередньої загрози вуличних боїв наразі немає, російські дрони щодня вбивають мирних мешканців. Водночас люди часто відкладають виїзд до останнього, наражаючи себе на небезпеку. «Ворог наростив кількість підрозділів БпЛА на напрямку, далекобійних дронів, наростив кількість ударів авіації. І кожен день російські дрони вбивають мирних людей в цих містах. Тому мова йде про те, що має бути поступово реалізована операція з виселення людей, тому що велика кількість людей достатньо зневажливо ставиться до свого життя», – сказав він.

Журналіст зауважив, що, за різними оцінками, у Краматорську досі проживає до 15 тис. цивільних. 

Бутусов підкреслив, що особливо важливо евакуювати літніх людей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно подбати про себе. Через удари РФ руйнуються маршрути евакуації, транспорт соціальних і медичних служб та мережі зв'язку. Це може залишити людей без можливості отримати допомогу.

Також журналіст наголосив на небезпеці перебування дітей у містах під постійними обстрілами, адже це завдає серйозної шкоди їхньому психологічному здоров'ю.

Нагадаємо, у Краматорську та інших прифронтових населених пунктах Донеччини загострюється питання евакуації мирного населення. На тлі російських атак військовослужбовці та журналісти закликають до термінового вивезення цивільних, зокрема людей похилого віку, маломобільних мешканців і родин із дітьми.

До слова, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що на Донеччині триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з громад Краматорського району, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Станом на 10 листопада 2026 року у 15 населених пунктах тут залишаються 1273 дитини.

Читайте також:

Теги: евакуація Слов’янськ Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська атакували 52 населені пункти Запорізької області
Окупанти атакували Запоріжжя та область 819 разів за добу: серед поранених дитина
9 листопада, 07:36
Росія погодилася припинити вербувати киргистанців на війну проти України
Киргизстан зажадав від Росії повернути громадянина, якого обманом відправили до армії
6 листопада, 11:47
Наслідки російської атаки на Вінниччину
Атаки РФ на Вінницю: як постраждалим отримати гроші на житло та ремонт
5 листопада, 16:46
Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою
Повернення викрадених Росією дітей. Зеленський повідомив про домовленості з Андоррою
5 листопада, 16:13
Німецький спецназ відмовився від старої тактики через загрозу війни з РФ
Німецькі спецпризначенці почали готуватися до війни з Росією
26 жовтня, 21:55
ЗСУ могли вивести з ладу енергоміст до Криму: на півострові масштабні відключення – ISW
ЗСУ могли вивести з ладу енергоміст до Криму: на півострові масштабні відключення – ISW
25 жовтня, 06:42
Грегор Розумовський: «Я досі вважаю Путіна небезпечним клоуном. Він – брутальний садист»
Нащадок гетьмана Грегор Розумовський: Нейтралітет Австрії – вельми лицемірна позиція Інтерв'ю
24 жовтня, 12:00
У жовтні нардеп Василь Німченко отримав 630 тис. грн пенсії
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
24 жовтня, 11:45
Путін, Сі Цзіньпін та Трамп розглядають міжнародні відносини крізь призму розподілу сфер впливу
FT: Світ наближається до Третьої світової війни
19 жовтня, 04:22

Суспільство

Чому потрібна екстрена евакуація зі Слов'янська та Краматорська? Військовий журналіст пояснив причину
Чому потрібна екстрена евакуація зі Слов'янська та Краматорська? Військовий журналіст пояснив причину
На Донеччині можна виходити з дому лише п'ять годин на добу: голова ОВА пояснив обмеження
На Донеччині можна виходити з дому лише п'ять годин на добу: голова ОВА пояснив обмеження
Аналітики пояснили, чому РФ обрала для гуманітарної місії саме Костянтинівку
Аналітики пояснили, чому РФ обрала для гуманітарної місії саме Костянтинівку
Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха
Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха
Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
Сержант на один день пішов у СЗЧ: що вирішив суд
Сержант на один день пішов у СЗЧ: що вирішив суд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала вісім хвилин
Сьогодні, 14:23
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua