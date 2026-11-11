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Бутусов закликав евакуювати всіх цивільних зі Слов'янська та Краматорська

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Бутусов закликав евакуювати всіх цивільних зі Слов'янська та Краматорська
Жителі прифронтових населених пунктів Донеччини потребують допомоги з виїздом у безпечніші регіони
фото: Укрінформ

На тлі російського наступу та постійних обстрілів журналіст Юрій Бутусов закликав до примусової евакуації мирного населення, зокрема літніх людей і тих, хто не може виїхати самостійно

Жителів Слов'янська, Краматорська та інших прифронтових населених пунктів Донеччини необхідно примусово евакуювати через загрозу російського наступу та щоденні обстріли. Із таким закликом виступив журналіст Юрій Бутусов, наголосивши, що зволікання з вивезенням цивільних може коштувати їм життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бутусова у Facebook.

За словами журналіста, Слов'янськ і Краматорськ залишаються стратегічними цілями російських окупантів. Війська РФ щодня атакують міста авіабомбами, ракетами та безпілотниками, створюючи постійну загрозу для місцевого населення.

«Необхідна примусова евакуація мирних мешканців зі Слов'янська, Краматорська та інших поселень на передовій, щоб врятувати їх життя», – наголосив Бутусов.

Журналіст звернув увагу, що особливо складною залишається ситуація для людей похилого віку, родин із дітьми та мешканців, які не можуть самостійно залишити небезпечні райони. На його думку, саме ці категорії населення потребують першочергової допомоги.

Бутусов зазначив, що неодноразово ставав свідком загибелі цивільних у прифронтових містах. За його словами, люди часто намагаються залишити небезпечні населені пункти вже тоді, коли інтенсивність російських обстрілів робить евакуацію вкрай ризикованою.

«Я багато бачив загибель мирних мешканців у різних містах, бачив, як люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами», – написав журналіст.

Водночас на Донеччині вже діють рішення щодо обов'язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів, зокрема Слов'янської та Краматорської громад. Однак заклик Бутусова стосується значно ширшого кола людей – усього цивільного населення прифронтових міст, незалежно від віку чи сімейного стану.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про розширення примусової евакуації родин із дітьми на Донеччині. Із 22 жовтня відповідне рішення охоплює всі 20 населених пунктів Краматорської та Слов'янської громад. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін пояснив його погіршенням безпекової ситуації та постійними російськими обстрілами. 

Також «Главком» писав про загрози, з якими стикаються волонтери під час евакуації цивільних із Донеччини. Керівниця евакуаційної групи Анна Елсбернд розповіла, що через російські безпілотники маршрути доводиться змінювати безпосередньо під час виїздів. Іноді волонтери змушені ховатися від дронів або чекати, доки мине загроза удару. 

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Теги: Донеччина евакуація наступ контрнаступ

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