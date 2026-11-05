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Атаки РФ на Вінницю: як постраждалим отримати гроші на житло та ремонт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атаки РФ на Вінницю: як постраждалим отримати гроші на житло та ремонт
Наслідки російської атаки на Вінниччину
фото: Сергій Моргунов/Telegram

Для отримання допомоги потрібно звернутися до управлінь соціального захисту населення

Вінничани, чиї домівки зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак, можуть отримати щомісячну допомогу на оренду житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова.

Допомога на оренду житла

«Запровадили нову муніципальну виплату для людей, чиї домівки зруйновані або сильно пошкоджені. Від 15 до 20 тис. грн щомісяця залежно від чисельності сім’ї», – наголосив мер.

Допомога на термінові ремонти

«Погодили ще 36 виплат на відновлення вікон, дверей та дахів. Минулого тижня – 47. Це підтримка від міста, поки люди оформлюють компенсації за програмою «єВідновлення» та виплати від міжнародних організацій», – додав Моргунов.

Мер пояснив, що для отримання допомоги потрібно звернутися до управлінь соціального захисту населення. Телефони для довідок:

  • 097 101 58 40;
  • 097 101 45 18.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 5 листопада атакували Вінниччину безпілотниками. Внаслідок влучання на території громади, суміжної з Вінницькою, спалахнула пожежа. Двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані.

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Теги: соцвиплати війна Вінниця Вінниччина

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