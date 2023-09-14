Чотири українки потрапили в рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Time

До переліку потрапили медикиня й командирка батальйону «Госпітальєри», міністерка економіки, підприємиця та виконавча директорка київського Центру протидії корупції

Чотири українки потрапили до списку «100 найвпливовіших людей» світу від американського тижневика Time у щорічному рейтингу TIME100 Next. Перелік з’явився на сайті Time напередодні.

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Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко увійшла у номінацію «лідери». «Міністр Свириденко є символом стійкості українського народу. З такими молодими, розумними та рішучими лідерами, як вона, на чолі післявоєнне майбутнє України виглядає яскравішим, ніж будь-коли», – йдеться у коментарі міністра торгівлі США Джими Раймондо у картці номінантки.

Юлія Свириденко фото з відкритих джерел

Двох українок відзначили у категорії «Адвокати». Зокрема – це директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк та очільниця добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

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«Каленюк висвітлює російські воєнні злочини, докладно описуючи особисті наслідки для окремих українців. І вона ганьбить олігархів і компанії, які наживаються, вливаючи гроші в російську військову машину», – йдеться у коментарі Кеннета Рота – американського адвоката, правозахисника і письменника у картці номінантки.

Дар’я Каленюк фото з відкритих джерел

Яна Зінкевич відіграла важливу роль у порятунку українських життів на передовій. 28-річний військова ветеранка очолює цивільний медичний батальйон «Госпітальєри». Під її керівництвом надана допомога та евакуйовано тисячі військовослужбовців і цивільних.

«Госпітальєри» зібрали гроші для свого спеціального навчального центру зі спеціальним обладнанням, де команда Зінкевич може підготувати нове покоління волонтерів-парамедиків», – йдеться у коментарі.

Яна Зінкевич фото з відкритих джерел

Анастасія Волкова, яка увійшла в номінацію «інноватори», є засновницею проєкту Flurosat, що надає технологічні послуги аграрному бізнесу. Штучний інтелект аналізує супутникові фото і прогнозує проблеми, які можуть виникнути з врожаєм. У коментарі у картці номінантки зазначається, що компанія Волкової дає змогу таким гігантам, як General Mills і Kelloggʼs досягати своїх кліматичних цілей.

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Анастасія Волкова фото з відкритих джерел

Рейтинг 100 найвпливовіших людей світу у TIME започаткували у 2018 році. До переліку потрапляють молоді лідери думок та зірки, що впливають на формування суспільства. Це музиканти, лікарі, урядовці, викривачі корупції та топменеджери знакових компаній.

Нагадаємо, у 2022 році до списку увійшли троє українців: два міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков, а ще українська науковиця Марина В’язовська.