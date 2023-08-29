Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ окуповані території України та блокувати вступ Києва до НАТО

За словами Рамасвамі, чим довше триває війна в Україні, стає все очевидніше, що переможцем може стати лише Китай.

Кандидат на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року у США, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі заявив про свою позицію стосовно Росії та України, сказавши, що він підтримує повернення окупованих територій Росією і виступає проти вступу України до НАТО. У публікації в журналі The American Conservative він написав, що захоплюється президентом Річардом Ніксоном, який усвідомив унікальну загрозу, яку становить Радянський Союз.

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«Якщо я стану президентом США, я буду шанувати та відновлювати спадщину Річарда Ніксона, відкидаючи агресивні погляди розумних ідіотів, які пропагують безперервний конфлікт в Україні, що лише підштовхує дві великі держави, Росію та Китай, до зближення», – висловив свою позицію Вівек Рамасвамі.

За словами Рамасвамі, чим довше триває війна в Україні, стає все очевидніше, що переможцем може стати лише Китай.

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«Я забезпечу мир в Україні за єдиних умов, які мають для нас значення, – умов, які ставлять американські інтереси на перше місце. Адміністрація Байдена безглуздо намагалася змусити Сі кинути Путіна. Насправді ми повинні змусити Путіна скинути Сі. З цією метою я погоджуся на контроль Росії над окупованими територіями та зобов’язуюсь заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового альянсу з Китаєм», – заявив Рамасвамі.

«Моя влада приведе Америку від моральних розмірковувань до реалізму, відбудовуючи підхід, який був здійснений Річардом Ніксоном у 1972 році. У 2025 році я маю намір відвідати Москву», – прокоментував він, відкидаючи свою попередню позицію.

Водночас він пообіцяв покласти край санкціям і повернути Росію на світовий ринок.

«Таким чином, я зроблю Росію стратегічним стримуючим фактором для планів Китаю в Східній Азії», – додав Рамасвамі.

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Раніше повідомлялося, що переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

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