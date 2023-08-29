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Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ окуповані території України та блокувати вступ Києва до НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ окуповані території України та блокувати вступ Києва до НАТО
Вівек Рамасвамі
фото з відкритих джерел

За словами Рамасвамі, чим довше триває війна в Україні, стає все очевидніше, що переможцем може стати лише Китай.

Кандидат на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року у США, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі заявив про свою позицію стосовно Росії та України, сказавши, що він підтримує повернення окупованих територій Росією і виступає проти вступу України до НАТО. У публікації в журналі The American Conservative він написав, що захоплюється президентом Річардом Ніксоном, який усвідомив унікальну загрозу, яку становить Радянський Союз.

«Якщо я стану президентом США, я буду шанувати та відновлювати спадщину Річарда Ніксона, відкидаючи агресивні погляди розумних ідіотів, які пропагують безперервний конфлікт в Україні, що лише підштовхує дві великі держави, Росію та Китай, до зближення», – висловив свою позицію Вівек Рамасвамі.

За словами Рамасвамі, чим довше триває війна в Україні, стає все очевидніше, що переможцем може стати лише Китай.

«Я забезпечу мир в Україні за єдиних умов, які мають для нас значення, – умов, які ставлять американські інтереси на перше місце. Адміністрація Байдена безглуздо намагалася змусити Сі кинути Путіна. Насправді ми повинні змусити Путіна скинути Сі. З цією метою я погоджуся на контроль Росії над окупованими територіями та зобов’язуюсь заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового альянсу з Китаєм», – заявив Рамасвамі.

«Моя влада приведе Америку від моральних розмірковувань до реалізму, відбудовуючи підхід, який був здійснений Річардом Ніксоном у 1972 році. У 2025 році я маю намір відвідати Москву», – прокоментував він, відкидаючи свою попередню позицію.

Водночас він пообіцяв покласти край санкціям і повернути Росію на світовий ринок.

«Таким чином, я зроблю Росію стратегічним стримуючим фактором для планів Китаю в Східній Азії», – додав Рамасвамі.

Раніше повідомлялося, що переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

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Теги: війна Китай ринок рейтинг партії окуповані території влада конфлікт обмін

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