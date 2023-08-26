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Після арешту президентський рейтинг Трампа зріс

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після арешту президентський рейтинг Трампа зріс
Наразі рейтинг Трампа становить 52%
фото: AP

Згідно з опитуванням у гіпотетичному протистоянні з чинним президентом Джо Байденом Трамп набирає 38% проти 32% в опонента

Рейтинг колишнього президента США Дональда Трампа зріс після його формального арешту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування, проведеного спільно з Ipsos.

Згідно з опитуванням, Трамп збільшує відрив у боротьбі за посаду кандидата в президенти від Республіканської партії після арешту та звільнення під заставу у штаті Джорджія.

Наразі рейтинг Трампа становить 52%, а на початку серпня він становив 47%.

Другим у рейтингу від республіканців є Рон Десантіс, якого підтримують 13%.

Зазначається, що у гіпотетичному протистоянні з чинним президентом Джо Байденом Трамп набирає 38% проти 32% в опонента.

Як повідомлялося, 23 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Зазначається, що Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. 

За даними телеканалу, процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах сфальсифікувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

До слова, переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

Теги: рейтинг арешт вибори Дональд Трамп

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