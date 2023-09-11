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НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ
Роботу Реєстру обмежували з моменту повномасштабного вторгнення РФ
фото: lb

Українці дізнались, в яких областях скоєно найбільшу кількість корупційних злочинів

Національне агентство із запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з опублікованими на сайті відомства даними, найбільшу кількість корупційних порушень зафіксували у Львівській області.

НАЗК повідомляє, що загалом у Львівській області зареєстровано 1908 записів, із них за судовими рішеннями — 1838 осіб, а штрафи заплатили лише 70 осіб.

Окрім Львівщини, у п'ятірці лідерів антирейтингу опинилися:

  • Дніпропетровська область - 1854;
  • Одеська область - 1158;
  • Харківська область - 1046;
  • Київська область - 978.

У західних регіонах рейтинг за кількістю корупційних справ сформувався так:

  • Чернівецька область – 974;
  • Рівненська область - 973;
  • Івано-Франківська область - 815;
  • Волинська область - 794;
  • Тернопільська область - 781;
  • Закарпатська область - 731;
  • Хмельницька область – 705.

Варто нагадати, що НАЗК відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення після того, як його роботу обмежували з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

Також ми писали, що в Україні стартувала повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень 

Читайте також: «Це нонсенс». Глава НАЗК прокоментував правки про відновлення е-декларування
Теги: рейтинг НАЗК корупція реєстр

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