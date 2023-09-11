НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ

Українці дізнались, в яких областях скоєно найбільшу кількість корупційних злочинів

Національне агентство із запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з опублікованими на сайті відомства даними, найбільшу кількість корупційних порушень зафіксували у Львівській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАЗК повідомляє, що загалом у Львівській області зареєстровано 1908 записів, із них за судовими рішеннями — 1838 осіб, а штрафи заплатили лише 70 осіб.

Окрім Львівщини, у п'ятірці лідерів антирейтингу опинилися:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дніпропетровська область - 1854;

Одеська область - 1158;

Харківська область - 1046;

Київська область - 978.

У західних регіонах рейтинг за кількістю корупційних справ сформувався так:

Чернівецька область – 974;

Рівненська область - 973;

Івано-Франківська область - 815;

Волинська область - 794;

Тернопільська область - 781;

Закарпатська область - 731;

Хмельницька область – 705.

Варто нагадати, що НАЗК відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення після того, як його роботу обмежували з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

Також ми писали, що в Україні стартувала повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень