НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ
Українці дізнались, в яких областях скоєно найбільшу кількість корупційних злочинів
Національне агентство із запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з опублікованими на сайті відомства даними, найбільшу кількість корупційних порушень зафіксували у Львівській області.
НАЗК повідомляє, що загалом у Львівській області зареєстровано 1908 записів, із них за судовими рішеннями — 1838 осіб, а штрафи заплатили лише 70 осіб.
Окрім Львівщини, у п'ятірці лідерів антирейтингу опинилися:
- Дніпропетровська область - 1854;
- Одеська область - 1158;
- Харківська область - 1046;
- Київська область - 978.
У західних регіонах рейтинг за кількістю корупційних справ сформувався так:
- Чернівецька область – 974;
- Рівненська область - 973;
- Івано-Франківська область - 815;
- Волинська область - 794;
- Тернопільська область - 781;
- Закарпатська область - 731;
- Хмельницька область – 705.
Варто нагадати, що НАЗК відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення після того, як його роботу обмежували з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.
Також ми писали, що в Україні стартувала повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень
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