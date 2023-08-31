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Трамп натякнув, що заарештує Байдена у разі повторної перемоги на виборах 2024 року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп натякнув, що заарештує Байдена у разі повторної перемоги на виборах 2024 року
фото з відкритих джерел

Трамп вважає Джо Байдена, нинішнього президента США, причетним до звинувачень, які були висунуті проти нього

Колишній президент США, Дональд Трамп, заявив, що в разі своєї повторної перемоги на виборах у 2024 році, він в'язнить своїх політичних ворогів та натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів. Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст поцікавився у експрезидента США, чи жалкує він про те, що не ув'язнив свого часу опонентку Хілларі Клінтон та чи буде «закривати» своїх нинішніх «політичних ворогів», на що Трамп відповів: «Моя позиція така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами».

Також Трамп додав, що він вважає Джо Байдена, нинішнього президента США, причетним до звинувачень, які були висунуті проти нього.

Раніше повідомлялося, що рейтинг колишнього президента США Дональда Трампа зріс після його формального арешту

Як повідомлялося, 23 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Зазначається, що Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. 

За даними телеканалу, процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах сфальсифікувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

До слова, переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

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Теги: вибори Дональд Трамп рейтинг слідство окуповані території

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