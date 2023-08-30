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Рейтинг найнещасніших країн світу. На якому місці опинилась Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рейтинг найнещасніших країн світу. На якому місці опинилась Україна
Українці опинились серед найбільш нещасних націй світу
фото: Hyser

У рейтингу найбільш нещасливих країн світу немає представників ЄС

Зімбабве за підсумками 2022 року визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414.7. Це випливає з опублікованого наприкінці серпня рейтингу найнещасніших країн світу, складеного дослідницьким відділом Statista.

Рейтинг найнещасніших країн світу. На якому місці опинилась Україна фото 1

Венесуела у цьому рейтингу посідає друге місце з індексом 330,8. Далі йдуть Сирія, Ліван, Судан, Аргентина, Ємен. Україна з індексом трохи більше ста перебуває на восьмому місці. За нею слідує Куба. Топ-10 найнещасніших країн світу –  2022 рік замикає Туреччина, а весь список із 20 держав –  Руанда.

Нагадаємо, Японія втратила лідерство серед найсильніших паспортів світу. Вперше за п'ять років її випередив Сінгапур. А от на останній сходинці залишається Афганістан.

Henley Passport Index складає рейтинг найвпливовіших паспортів світу та оновлюється щокварталу. Список базується на кількості країн, до яких власники паспортів можуть в'їжджати без візи.

Сінгапурці можуть без візи поїхати до 192 країн. Японія опустилася на третє місце, а на другому розташувалися три європейські держави: Німеччина, Італія та Іспанія з безвізовим в'їздом до 190 країн. На початок 2023 року Японія займала перше місце, оскільки її громадяни мали право на безвізовий в'їзд до 193 країн. Тепер цей показник знизився до 189 країн і на першому місці опинився Сінгапур. За останні 10 років громадяни країни отримали безвізовий доступ ще до 25 держав, що дозволило йому посісти кращі позиції у рейтингу.

До слова, щорічне дослідження визначило рейтинг найкращих для життя міст світу. Другий рік поспіль перше місце посіла столиця Австрії. Поруч з ним друге місце зайняв данський Копенгаген.

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Теги: Туреччина Судан Аргентина Україна Іспанія рейтинг Італія Афганістан Японія Німеччина Сирія Ліван

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