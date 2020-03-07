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    Суспільство

    Чумак припустив, чому Рябошапку обрали на роль жертви

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    Віктор Чумак пояснює, якби&nbsp;несення Рябошапки призвело до втрати безвізу, ніхто б на це не пішов - Чумак припустив, чому Рябошапку обрали на роль жертви
    Віктор Чумак пояснює, якби несення Рябошапки призвело до втрати безвізу, ніхто б на це не пішов

    Ціна знесення САП і НАБУ для країни надвисока – це безвіз, а от у Генпрокуратури нема такої ціни, - Чумак

    Виконуючий обов’язки генерального прокурора України Віктор Чумак вважає, що Руслана Рябошапку обрали на роль жертви тому, що генпрокурор - це жертва, яку можна принести в найбільш легкий спосіб. Таку думку висловив Чумак в інтерв’ю «Главкому».

    В.о. генпрокурора зазначив, що зараз у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і та Національного антикорупційного бюро хороша співпраця. «Ціна знесення цих органів для країни надвисока – це безвіз. Ці органи створювались під безвіз, вони прописані в договорі про візову лібералізацію як абсолютно самостійні», - пояснює Чумак.

    А от у Генпрокуратури, за словами Чумака, нема такої ціни, (як у САП і НАБУ – ред.)

    «Якби в цьому договорі було вказано, що знесення Рябошапки призведе до втрати безвізу, ніхто б на це не пішов», - говорить Чумак і додає, що, зокрема, процедура звільнення директора НАБУ складніша. «І її порушення при звільненні Ситника – це також порушення угоди про візову лібералізацію. Ми ж добре виписали закон стосовно незалежності голів НАБУ та САП. А от політичну залежність генпрокуратури ніхто не зняв, тому це жертва, яку можна принести в найбільш легкий спосіб», - запевняє в.о. генпрокурора.

    Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, Віктор Чумак став виконувачем обов'язків генпрокурора України.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

    Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.  

    До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса

    Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.

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