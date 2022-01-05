Цього року МОЗ утилізує пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

У МОЗ пояснили: за стандартом ВООЗ та ЮНІСЕФ, прогнозований індикативний показник втрат для рідких вакцин становить до 25%

Наразі прострочені вакцини перебувають на регіональних складах на карантині

У першому кварталі 2022 року Міністерство охорони здоров’я України утилізує 561 729 доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої вичерпався. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомили у МОЗ.

Наразі прострочені вакцини перебувають на регіональних складах на карантині. Крім цього, у відповіді на запит вказано, що Міністерство охорони здоров’я у липні 2021 року провело службове розслідування щодо партії вакцини Комірнаті (Comirnaty/Pfizer), яка у зв’язку із порушенням «холодового ланцюга» при транспортуванні вакцини, була визнана непридатною для використання. Станом на кінець грудня вона переміщена на карантин в державне підприємство «Укрмедпостач» і не утилізована, оскільки проводять слідчі дії.

У МОЗ додали: за стандартом ВООЗ та ЮНІСЕФ, прогнозований індикативний показник втрат для рідких вакцин становить до 25%.

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Зазначимо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.

В Україні наразі бустерна доза вакцини рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.