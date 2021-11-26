Covid-сертифікат з «Дії» можна завантажити у PDF на смартфоні

Тепер можливість завантажити Covid-сертифікат про вакцинацію є й у додатку «Дія» у форматі PDF

Мобільний застосунок «Дія» вже дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 у PDF-форматі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Тепер можливість завантажити Covid-сертифікат про вакцинацію є й у додатку «Дія» у форматі PDF (раніше можливо було лише на порталі). Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скриншоти QR», – зазначив міністр.

Тепер, за його словами, у кілька кліків можна це зробити у додатку.

До слова, «Дія» розширила функціонал ще однією важливою послугою.

Ще у додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту.

Нагадаємо, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.