На Черкащині у прикордонника виявили підроблений сертифікат про вакцинацію

Прикордоннику загрожує штраф або арешт на термін до шести місяців

Співробітники Головного відділу внутрішньої та власної безпеки Центр Держприкордонслужби виявили у прикордонника підроблений Covid-сертифікат. Про це повідомляє прикордонне відомство.

«Військовослужбовець, перебуваючи у відрядженні, з метою допуску до навчання, надав до відділу охорони здоров'я навчального центру міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику. Документ не відповідав встановленим вимогам, містив недостовірні та неправдиві відомості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ще у вересні у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

«Черкаська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону закінчила досудове розслідування з кримінального провадження, розпочатого за статтею про підробку документів, печаток, штампів та бланків (ч.4 ст.358 КК України)», – зазначили у відомстві.

Ступінь покарання прикордоннику обиратиме суд. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до двох років.

До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.