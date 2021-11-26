Скільки життів врятувала в Європі Covid-вакцинація: відповідь ВООЗ

Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищають людей від смертності та важких випадків захворюваності

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВВОЗ) високо оцінює результати вакцинації від коронавірусу в Європі. За даними організації, завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже пів мільйона людей, пише SRF News.

Європейське бюро ВООЗ в Копенгагені опублікувало звіт, згідно з яким з початку кампанії вакцинації було врятовано 470 тисяч життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.

Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищають людей від смертності та важких випадків захворюваності.

«Вони рятують життя, пропонуючи високий рівень захисту від важкого перебігу і смерті», – сказав глава європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він також зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше.

«У деяких країнах без вакцин сьогодні число загиблих було б удвічі більше», – додав він.

До слова, лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.

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