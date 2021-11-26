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    Скільки життів врятувала в Європі Covid-вакцинація: відповідь ВООЗ

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    ВООЗ: вакцини&nbsp;рятують життя - Скільки життів врятувала в Європі Covid-вакцинація: відповідь ВООЗ
    ВООЗ: вакцини рятують життя
    фото: khreschatyk

    Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищають людей від смертності та важких випадків захворюваності

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВВОЗ) високо оцінює результати вакцинації від коронавірусу в Європі. За даними організації, завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже пів мільйона людей, пише SRF News.

    Європейське бюро ВООЗ в Копенгагені опублікувало звіт, згідно з яким з початку кампанії вакцинації було врятовано 470 тисяч життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.

    Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищають людей від смертності та важких випадків захворюваності.

    «Вони рятують життя, пропонуючи високий рівень захисту від важкого перебігу і смерті», – сказав глава європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

    Він також зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше.

    «У деяких країнах без вакцин сьогодні число загиблих було б удвічі більше», – додав він.

    До слова, лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.

    Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

    Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.

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    Теги: смерть щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Скільки життів врятувала в Європі Covid-вакцинація: відповідь ВООЗ