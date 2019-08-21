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    Суспільство

    ЦВК зареєструвала більшу частину нардепів

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    Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії &laquo;Слуга народу&raquo;,&nbsp;8 депутатів від партії &laquo;Опозиційна платформа - За життя&raquo; і&nbsp;8 депутата від партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; - ЦВК зареєструвала більшу частину нардепів
    Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії «Слуга народу», 8 депутатів від партії «Опозиційна платформа - За життя» і 8 депутата від партії «Європейська солідарність»

    47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах - пресслужба ЦВК

    Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК у  Facebook .

    За даними пресслужби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.

    Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії «Слуга народу»:

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    Руслан Стефанчук - №2,

    Ірина Венедиктова - №3,

    Давид Арахамія - №4,

    Сергій Бабак - №11,

    Владислав Криклій - №12,

    Андрій Холодів - №22,

    Гео Лерос - №23,

    Володимир Воронов - №41,

    Валерій Стернічук - №46,

    Галина Михайлюк - №47,

    Анна Новосад - №50,

    Олег Марусяк - №52,

    Микола Кириченко - №53,

    Михайло Крячко - №61,

    Іван Юнаков - №64,

    Володимир Козак - №68,

    Мар'ян Заблоцький - №82,

    Юлія Овчиннікова - №84,

    Федір Венниславский - №88,

    Олександр Федієнко - №92,

    Микита Потураєв - №97,

    Павло Якименко - №98,

    Дмитро Припутень - №101,

    Роксолана Подласа - №104,

    Маргарита Шов - №107,

    Михайло Новиков - №127

    Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії «Опозиційна платформа - За життя»:

    Юрій Бойко - №1,

    Наталія Королевська - №4,

    Сергій Льовочкін - №5,

    Сергій Ларін - №8,

    Юлія Льовочкіна - №21,

    Григорій Мамка - №23,

    Тетяна Плачкова - №31,

    Ілля Ківа - №34.

    Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії «Європейська солідарність»:

    Михайло Забродський - №4,

    Ахтем Чийгоз - №8,

    Олег Синютка - №9,

    Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,

    Ірина Фриз - №13,

    Ніна Південця - №14,

    Вікторія Сюмар - №16,

    Володимир Ар'єв - №17.

    Нагадаємо, що 19 серпня ЦВК зареєструвала 238 народних депутатів.

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