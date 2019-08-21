ЦВК зареєструвала більшу частину нардепів
47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах - пресслужба ЦВК
Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook .
За даними пресслужби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.
Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії «Слуга народу»:
Руслан Стефанчук - №2,
Ірина Венедиктова - №3,
Давид Арахамія - №4,
Сергій Бабак - №11,
Владислав Криклій - №12,
Андрій Холодів - №22,
Гео Лерос - №23,
Володимир Воронов - №41,
Валерій Стернічук - №46,
Галина Михайлюк - №47,
Анна Новосад - №50,
Олег Марусяк - №52,
Микола Кириченко - №53,
Михайло Крячко - №61,
Іван Юнаков - №64,
Володимир Козак - №68,
Мар'ян Заблоцький - №82,
Юлія Овчиннікова - №84,
Федір Венниславский - №88,
Олександр Федієнко - №92,
Микита Потураєв - №97,
Павло Якименко - №98,
Дмитро Припутень - №101,
Роксолана Подласа - №104,
Маргарита Шов - №107,
Михайло Новиков - №127
Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії «Опозиційна платформа - За життя»:
Юрій Бойко - №1,
Наталія Королевська - №4,
Сергій Льовочкін - №5,
Сергій Ларін - №8,
Юлія Льовочкіна - №21,
Григорій Мамка - №23,
Тетяна Плачкова - №31,
Ілля Ківа - №34.
Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії «Європейська солідарність»:
Михайло Забродський - №4,
Ахтем Чийгоз - №8,
Олег Синютка - №9,
Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,
Ірина Фриз - №13,
Ніна Південця - №14,
Вікторія Сюмар - №16,
Володимир Ар'єв - №17.
Нагадаємо, що 19 серпня ЦВК зареєструвала 238 народних депутатів.