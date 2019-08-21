ЦВК зареєструвала більшу частину нардепів



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Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії «Слуга народу», 8 депутатів від партії «Опозиційна платформа - За життя» і 8 депутата від партії «Європейська солідарність»

47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах - пресслужба ЦВК

Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook .

За даними пресслужби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії «Слуга народу»:

Руслан Стефанчук - №2,

Ірина Венедиктова - №3,

Давид Арахамія - №4,

Сергій Бабак - №11,

Владислав Криклій - №12,

Андрій Холодів - №22,

Гео Лерос - №23,

Володимир Воронов - №41,

Валерій Стернічук - №46,

Галина Михайлюк - №47,

Анна Новосад - №50,

Олег Марусяк - №52,

Микола Кириченко - №53,

Михайло Крячко - №61,

Іван Юнаков - №64,

Володимир Козак - №68,

Мар'ян Заблоцький - №82,

Юлія Овчиннікова - №84,

Федір Венниславский - №88,

Олександр Федієнко - №92,

Микита Потураєв - №97,

Павло Якименко - №98,

Дмитро Припутень - №101,

Роксолана Подласа - №104,

Маргарита Шов - №107,

Михайло Новиков - №127

Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії «Опозиційна платформа - За життя»:

Юрій Бойко - №1,

Наталія Королевська - №4,

Сергій Льовочкін - №5,

Сергій Ларін - №8,

Юлія Льовочкіна - №21,

Григорій Мамка - №23,

Тетяна Плачкова - №31,

Ілля Ківа - №34.

Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії «Європейська солідарність»:

Михайло Забродський - №4,

Ахтем Чийгоз - №8,

Олег Синютка - №9,

Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,

Ірина Фриз - №13,

Ніна Південця - №14,

Вікторія Сюмар - №16,

Володимир Ар'єв - №17.

Нагадаємо, що 19 серпня ЦВК зареєструвала 238 народних депутатів.