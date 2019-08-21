Кличко збирається ще раз балотуватися в мери



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Віталій Кличко назвав причини, чому знову балотуватиметься на пост мера Києва Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Віталій Кличко хоче реалізувати розпочаті проєкти

На наступних виборах у Києві Віталій Кличко буде знову балотуватися на пост мера столиці.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Щодо питання, чи планую я балотуватися (на пост мера. - Ред.) - так. Я хочу реалізувати проекти. Я хочу добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який я обіцяв мешканцям Троєщини, і вже ми плануємо до кінця наступного року відкрити автосполучення. Я хочу побудувати в Гідропарку український Діснейленд, і вже є багато напрацювань. Я хочу побудувати Меморіал Бабин Яр, ми почали працювати три роки тому, і це дійсно дуже важливий не тільки український, це світовий проект. Є багато планів, які вже в реалізації, і я хочу до кінця їх довести. І тільки це є великою причиною, чому я буду знову балотуватися на цю посаду», - сказав Кличко.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.