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    До майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців

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    Олексій&nbsp;Гончаренко у парламенті 8 скликання входив до президентської фракції &laquo;Блок Петра Порошенка&raquo;, та був одним із заступників її голови - До майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців
    Олексій Гончаренко у парламенті 8 скликання входив до президентської фракції «Блок Петра Порошенка», та був одним із заступників її голови

    Фракції в сесійній залі виділили 29 місць, але два з них «резервні»

    Самовисуванці Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський приєдналися до фракції політичної партії «Європейська Солідарність», що буде створена у Верховній Раді ІХ скликання.

    Таку інформацію підтвердила перший заступник голови Верховної Ради, майбутній народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

    «Так, ця інформація відповідає дійсності», — сказала Геращенко.

    Всього фракції ЄС в сесійній залі виділили 29 місць, але два з них просто «резервні».

    Так само запасні місця в залі отримали фракції Голос (одне місце) і Батьківщина (два місця).

    Для позафракційних депутатів відведено 55 місць.

    Зазначимо, у попередньому скликанні ВР Гончаренко і Лопушанський входили до президентської фракції «Блок Петра Порошенка», при цьому Гончаренко був одним із заступників її голови.

    У позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 квітня 2019 року, обоє брали участь як самовисуванці. Гончаренко здобув перемогу в одномандатному виборчому № 137 Одеської області, а Лопушанський — в окрузі №125 на Львівщині.

    Як повідомлялося, «Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця

     

    Джерело: Укрінформ

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