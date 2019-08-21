До майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців



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Олексій Гончаренко у парламенті 8 скликання входив до президентської фракції «Блок Петра Порошенка», та був одним із заступників її голови

Фракції в сесійній залі виділили 29 місць, але два з них «резервні»

Самовисуванці Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський приєдналися до фракції політичної партії «Європейська Солідарність», що буде створена у Верховній Раді ІХ скликання.

Таку інформацію підтвердила перший заступник голови Верховної Ради, майбутній народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Так, ця інформація відповідає дійсності», — сказала Геращенко.

Всього фракції ЄС в сесійній залі виділили 29 місць, але два з них просто «резервні».

Так само запасні місця в залі отримали фракції Голос (одне місце) і Батьківщина (два місця).

Для позафракційних депутатів відведено 55 місць.

Зазначимо, у попередньому скликанні ВР Гончаренко і Лопушанський входили до президентської фракції «Блок Петра Порошенка», при цьому Гончаренко був одним із заступників її голови.

У позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 квітня 2019 року, обоє брали участь як самовисуванці. Гончаренко здобув перемогу в одномандатному виборчому № 137 Одеської області, а Лопушанський — в окрузі №125 на Львівщині.

Як повідомлялося, «Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця.

Джерело: Укрінформ