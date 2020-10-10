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    Суспільство

    Помер відомий український поет Микола Петренко

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    Поет Микола Євгенович Петренко&nbsp; - Помер відомий український поет Микола Петренко
    Поет Микола Євгенович Петренко 

    Український поет Микола Євгенович Петренко помер у Львові на 94-му році життя

    Поет помер зранку суботи, 10 жовтня, в одній із міських лікарень, де перебував останні кілька тижнів, повідомляє Твоє місто.

    Микола Петренко народився 6 листопада 1925 року у містечку Лохвиця на Полтавщині. Під час Другої світової війни його вивезли на примусові роботи в німецький концтабір, після її закінчення кілька років ще відпрацював у трудовій армії. Закінчив ЛНУ імені Франка, працював на Львівському телебаченні, власним кореспондентом «Літературної України», десятки років на творчій роботі. Він був автором понад 100 книг у різних жанрах – від дитячої поезії до п’єс, віршів для пісень та лібретто музичних вистав. 

    Микола Петренко створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. Свого часу на весь СРСР гримів його романс «Намалюй мені ніч», який залишається популярним і досі.

    Микола Петренко був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва.

    Львів література культура
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