Помер відомий український поет Микола Петренко



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Поет Микола Євгенович Петренко

Український поет Микола Євгенович Петренко помер у Львові на 94-му році життя

Поет помер зранку суботи, 10 жовтня, в одній із міських лікарень, де перебував останні кілька тижнів, повідомляє Твоє місто.

Микола Петренко народився 6 листопада 1925 року у містечку Лохвиця на Полтавщині. Під час Другої світової війни його вивезли на примусові роботи в німецький концтабір, після її закінчення кілька років ще відпрацював у трудовій армії. Закінчив ЛНУ імені Франка, працював на Львівському телебаченні, власним кореспондентом «Літературної України», десятки років на творчій роботі. Він був автором понад 100 книг у різних жанрах – від дитячої поезії до п’єс, віршів для пісень та лібретто музичних вистав.

Микола Петренко створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. Свого часу на весь СРСР гримів його романс «Намалюй мені ніч», який залишається популярним і досі.

Микола Петренко був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва.