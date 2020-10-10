Помер відомий український поет Микола Петренко
Український поет Микола Євгенович Петренко помер у Львові на 94-му році життя
Поет помер зранку суботи, 10 жовтня, в одній із міських лікарень, де перебував останні кілька тижнів, повідомляє Твоє місто.
Микола Петренко створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. Свого часу на весь СРСР гримів його романс «Намалюй мені ніч», який залишається популярним і досі.
Микола Петренко був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва.