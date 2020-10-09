Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом



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Минулого року 135 мільйонів людей у світі страждали від гострого голоду

Торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та нестачі продовольства

Лауреатом Нобелівської премії миру в 2020 році стала Світова продовольча програма (United Nations World Food Programme) – підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Всесвітня продовольча програма — найбільша гуманітарна організація, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість — через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.





Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам.

Серед нагороджених було 17 жінок.

Наймолодшій лауреатці було 17 років: Малала Юсафзай отримала премію в 2014-му.

Найстаршому лауреатові було 87 років – Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.

Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.

Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури.