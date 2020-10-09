Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом
Торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та нестачі продовольства
Лауреатом Нобелівської премії миру в 2020 році стала Світова продовольча програма (United Nations World Food Programme) – підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
Всесвітня продовольча програма — найбільша гуманітарна організація, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.
Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість — через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.
Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам.
Серед нагороджених було 17 жінок.
Наймолодшій лауреатці було 17 років: Малала Юсафзай отримала премію в 2014-му.
Найстаршому лауреатові було 87 років – Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.
У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.
Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.
Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури.