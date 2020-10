Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом

Торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та нестачі продовольства

Лауреатом Нобелівської премії миру в 2020 році стала Світова продовольча програма (United Nations World Food Programme) – підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги.

